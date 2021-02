Netflix: Series, películas y otras producciones que se estrenan en Marzo 2021

Es una historia tan vieja como el tiempo: con cada mes nuevo llega un nuevo lote de películas y programas de televisión que llegan a Netflix. El rey de los streamers ha estado en este juego desde que todos pueden recordar, bueno, al menos aquellos que no tenían la edad suficiente para recordar cuando Netflix envió DVD a su hogar. El proceso no será diferente en marzo de 2021, en el que se agregarán muchos proyectos increíbles Originales de Netflix y contenido de todo el mundo a la biblioteca digital de la plataforma de transmisión.

Teniendo esto en cuenta, decidirse por algo para ver en Netflix no siempre es la tarea más fácil del mundo, incluso cuando no acaba de llegar una avalancha de contenido nuevo. ¿Preparado para una tonelada de películas, series y otros programas ya muy queridos que llegarán a Netflix en marzo de 2021, pero no estás seguro de qué priorizar primero? Te tenemos cubierto. Aquí están las mejores películas y programas de televisión para ver en Netflix el próximo mes.

Películas originales de Netflix que te engancharán en marzo de 2021

Moxie es una de las películas originales de la plataforma, que se estrenará en Marzo/Foto: Collider

Netflix también es una de las principales empresas que crean contenido original. A mediados de enero de 2021, la compañía hizo un gran anuncio sobre su plan de contenido original: lanzará una película original de Netflix cada semana durante la totalidad de 2021. ¡Son 52 películas para disfrutar! Varios de estos ya han llegado al servicio durante enero y febrero, pero, por supuesto, marzo no se quedará fuera.

Los suscriptores pueden esperar ver Moxie, sobre una niña de16 años que crea una revista para llamar la atención sobre la misoginia y el sexismo en su escuela secundaria; Dogwashers, que se centra en un "narco pasado su mejor momento" cuyo jardinero ha encontrado el escondite de dinero que los hombres de su empleador necesitaban para salvarse; Sentinelle, sobre un soldado que regresa a casa tras una traumática misión de combate y se aventura a encontrar al hombre que asesinó a su hermana; y la película Bombay Rose, que cuenta la historia de una bailarina de club que escapó del matrimonio infantil y ahora debe elegir entre el amor real y la familia.

Marzo 3: Moxie.

Marzo 5: Dogwashers, Sentinelle.

Marzo 8: Bombay Rose.

Marzo 11: Coven of Sisters.

Marzo 12: Paper Lives, YES DAY.

Marzo 18: Get the Goat (Cabras da Peste).

Marzo 25: Caught by a Wave.

Marzo 26: A Week Away, Bad Trip.

Comedias, thrillers y películas de acción que estarán en Netflix en marzo de 2021

Black Swan estará en Netflix, una película con varios premios muy importantes del cine/Foto: La República

Cuando Netflix no está ocupado preparando emocionantes películas originales, la compañía está moviendo los hilos y ejecutando acuerdos con estudios de cine para obtener derechos de transmisión para películas que el público ya conoce y ama o definitivamente querrá ponerse al día. Marzo de 2021 traerá un tesoro de películas a Netflix, que volverán al servicio después de un tiempo fuera o llegarán a Netflix por primera vez, y hay algo para satisfacer a los fanáticos de casi cualquier género importante.

En la categoría de acción, estate atento a Batman Begins, Invictus, The Dark Knight, Jason X y I Am Legend, que harán las delicias de aquellos que también aman los thrillers y los cuentos postapocalípticos. Para más thrillers legítimos, Netflix ofrece en marzo de 2021 Black Swan, el thriller psicológico protagonizado por Natalie Portman sobre una bailarina que se vuelve loca mientras su compañía de ballet se prepara para realizar su producción del ballet El lago de los cisnes; entre otros.

Aquellos que prefieran los dramas querrán ver Rain Man, Slumdog Millionaire, The Pursuit of Happyness y la película biográfica de James Brown protagonizada por Chadwick Boseman Get on Up en Netflix en marzo de 2021, mientras que los fanáticos del romance pueden ser arrastrados por Noches en Rodanthe y Two. En cuanto a las comedias, Netflix ofrecerá Crazy, Stupid, Love; Tenacious D en The Pick of Destiny; y Año Uno.

Lista completa de películas que llegan en marzo a Netflix

Estas son todas las producciones que podremos ver en la plataforma de streaming desde el inicio de marzo.

Marzo 1

Batman Begins

Black Swan

Blanche Gardin: Bonne Nuit Blanche (France)

Crazy, Stupid, Love

Dances with Wolves

Dear Affy

Gold Statue

Goodachari 2

I Am Legend

Invictus

Jason X

Kambili: The Whole 30 Yards

Killing Gunther

Nights in Rodanthe

Oloibiri

Rain Man

Slumdog Millionaire

Step Up: Revolution

Tenacious D in The Pick of Destiny

The Dark Knight

The Fisherman Diary

The Pursuit of Happyness

The Village

This Lady Called Life

Training Day

Two Weeks Notice

Year One

Marzo 2

Black or White

Marzo 4

Ali & The Queens

Parker

Safe Haven

Marzo 11

The Block Island Sound

Marzo 14

Audrey

Marzo 15

Gather

The BFG

The Last Blockbuster

Marzo 16

Get on Up

Savages

Marzo 18

Deadly Illusions

Skylines

The Fluffy Movie

Marzo 19

Sam Smith: Love Goes Live

Marzo 22

Philomena

Marzo 26

Croupier

Marzo 29

Mandela: Long Walk to Freedom

Marzo 31

At Eternity's Gate

Las mejores series y otros programas de televisión para ver en Netflix en marzo

DOTA: Dragon's Blood es un anime muy esperado, que finalmente ingresará a Netflix en Marzo/Foto: Malditos Nerds

Al igual que el volumen y la variedad de sus adiciones de películas de marzo de 2021, las ofertas de televisión de Netflix para el próximo mes son diversas y considerables, e incluyen series originales, nuevos estrenos y nuevas temporadas de programas que ya están en progreso.

Podría decirse que la incorporación de televisión más emocionante en marzo de 2021 es DOTA: Dragon's Blood, el nuevo anime de Netflix basado en la serie de juegos de estrategia de Valve. Sigue a un "Caballero Dragón en conflicto pero valiente" que invoca el poder de un dragón para poner fin a una fuerza demoníaca peligrosa y mortal. DOTA: Dragon's Blood se estrenará en Netflix el 25 de marzo. Junto a eso, hay otra serie de anime muy esperada: Pacific Rim: The Black, creada por Greg Johnson y Craig Kyle y basada en las dos películas de Pacific Rim, que llegarán a Netflix el 4 de marzo.

Aquellos que buscan algo de TV alegre pueden cargar Nailed It!: Double Trouble y las cuatro temporadas de Big Time Rush el 26 de marzo.

Marzo 1: Power Rangers Beast Morphers: temporada 2, DC Super Hero Girls: Temporada 1.

Marzo 4: Pacific Rim: The Black.

Marzo 8: Bombay Begums.

Marzo 9: The Houseboat.

March 10: Dealer (Caïd), Marriage or Mortgage.

Marzo 12: Paradise PD: Part 3, Love Alarm: Temporada 2, The One.

Marzo 15: Bakugan: Armored Alliance, The Lost Pirate Kingdom.

Marzo 17: Under Suspicion: Uncovering the Wesphael Case.

Marzo 19: Sky Rojo, Formula 1: Drive to Survive: Temporada 3.

Marzo 22: Navillera.

Marzo 24: Who Killed Sara?.

Marzo 25: DOTA: Dragon's Blood, Millennials: Temporada 3.

Marzo 26: Big Time Rush: Temporada 1, 2, 3, y 4, Nailed It!: Double Trouble, The Irregulars.

Marzo 31: Haunted: Latin America, Abla Fahita: Drama Queen.

Sin duda hay muchas producciones por ver en este año, y Netflix presenta para todos los gustos y edades. ¿Cuáles son las producciones que más deseas ver? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

