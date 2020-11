Netflix: Series, películas y documentales que dejan la plataforma en diciembre

Netflix tiene un gran catálogo de series, películas e incluso documentales para todos los gustos, pero no todos esos títulos están disponibles eternamente.

A un día de comenzar el mes de diciembre, Netflix ha anunciado los contenidos que desafortunadamente dejarán la plataforma de streaming en el último mes del 2020.

En La Verdad Noticias, te presentamos todas las series, películas y documentales que ya no podrás disfrutar en Netflix y las fechas de su salida oficial.

Películas que dejan Netflix

1 de diciembre

En busca de la felicidad

Dos locas en fuga

Entrevista con el vampiro

Extraterrestres de Tellur

Hancock

The Legend of 420

Medio Muerto

Playing for Time

Poltergeist

Rápida y mortal

Resident Evil 5: La Venganza

Selección Natural

El señor de los anillos: La comunidad del anillo

El señor de los anillos: Las dos torres

El señor de los anillos: El retorno del rey

Spider-Man 3

When a Stranger Calls

Lord Of the Rings dejará Netflix Latinoamérica

5 de diciembre

Mari Iyagi: mi chica hermosa

6 de diciembre

El fin del sueño americano

Jackie

7 de diciembre

Amantes de 5 a 7

8 de diciembre

Origen: espíritus del pasado

Peepli Live

14 de diciembre

El verano de Coo

15 de diciembre

Ben-Hur

La Voz de un sueño

16 de diciembre

Lujuria en el convento

18 de diciembre

Crows Zero

Crows Explode

Guerra de Flechas

Pee-wee's Playhouse Christmas Special

Tai Chi Hero

The Tower

Las series que dejarán Netflix

1 de diciembre

Cheapest Weddings

Merlí

Oddbods

Sylvanian Families

Sylvanian Families: A Town of Dreams

Sylvanian Families: The Treasure of Sylvanian Village

8 de diciembre

Skin Wars: Fresh Paint

9 de diciembre

Four Seasons in Havana

15 de diciembre

Jenni Rivera Mariposa de Barrio: La serie

Reggie Yates: Outside Man

Shtisel

18 de diciembre

Pee-wee's Playhouse

21 de diciembre

Pretty Little Liars

31 de diciembre

El Príncipe de Bel-Air

Documentales que no estarán en Netflix

1 de diciembre

Bobby Robson: Más que un director técnico

Diana: In her Own Words

Dream Boat

Forbidden Games: The Justin Fashanu Story

Life in the Doghouse

7 de diciembre

El Secreto

14 de diciembre

Risk

15 de diciembre

This was Tomorrow

