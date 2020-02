Netflix: Series ANIME que llegan en marzo 2020 ¡Lo más esperado!

Netflix le tomó cariño a la animación japonesa, mundialmente conocida como “anime” y siendo un estilo único que solo ha crecido desde su debut en los años 60’s. Lo que hizo que plataforma de streaming decidiera prestar más atención, debido a una alta demanda y futura competencia con HBO MAX, AppleTV y Prime Video.

Desde el mes de febrero, varios de los títulos más esperados del anime ya estrenaron en Netflix. Siendo 7 de las 21 películas del Studio Ghibli las que ya están disponibles en su catálogo y ahora la segunda fase de tres por llegar, añadirá otras 6 de sus películas a partir del primero de marzo.

Nuevas películas de Studio Ghibli

Si estabas esperando poder ver las películas de Studio Ghibli en la plataforma de HBO MAX, el gigante Netflix se adelantó a esta tarea y consiguió una licencia para que puedas disfrutar de estos éxitos animados sin restricciones y con amplia variedad de las más exitosas del estudio de animación japonesa.

La lista completa de las 6 películas de Studio Ghibli que llegan desde el 1º de marzo:

-El Viaje de Chihiro

-La Princesa Mononoke

-La Historia de la Princesa Kaguya

-Arrietty y el Mundo de los Diminutos

-Nausicaa of the Valley of the Wind

-Mis Vecinos los Yamada

“El Viaje de Chihiro” del Studio Ghibli por el director Hayao Miyazaki, estuvo nominada al Oscar, resultando uno de los filmes más esperados en esta temporada, junto con otro popular título del aclamado director japonés, siendo “La Princesa Mononoke”.

Lo nuevo del anime en Netflix

Demás películas y series anime que han sorprendido para el mes de marzo, son sin duda la tercera temporada de “Castlevania”, al igual que "Sol Levante" como el primer anime creado en 4K HDR por medio de la colaboración de Producción IG y Netflix. Título conocido como una de las mayores apuestas en la animación y que pretende innovar en este arte.

Estas son las demás series anime que llegan en marzo:

5 de marzo

Castlevania - Temporada 3

23 de marzo

Sol Levante

26 de marzo

7Seeds - Parte 2

