Netflix: Revelan el tráiler de la serie de terror "Curon"

Este mes de junio ha iniciado de la mejor manera con las nuevas películas, series y anime que se unen al catálogo de la plataforma de streaming Netflix, pues dentro de pocos días se estrenará la serie "Curon".

El tráiler del nuevo proyecto fue lanzado el pasado 29 de mayo, dando a conocer una historia llena de terror y escalofriantes momentos que atraparan a los espectadores con misteriosas leyendas.

El video ha acumulado miles de visualizalizaciones en YouTube, donde los usuarios han comentado que esperan disfrutar de cada capítulo, pues algunas de las producciones del género de terror como "Marianne", fue cancelada.

El origen de la nueva serie de Netflix

El nombre del proyecto surgió en la región Curon Venosta, una antigua capital de Bolzano. Un lugar que oculta algunos misterios como el antiguo campanario de la iglesia que está situada en medio de un lago artificial, y según la leyenda se puede oír el sonido de las campanas.

La sinopsis de la serie de terror, trata sobre una mujer que luego de haber transcurrido 17 años, regresa a la localidad donde creció, pero no lo hará sola sino con la compañía de sus hijos gemelos, que se han convertido en unos adolescentes.

Pero un momento inesperado causará miedo e intriga entre los jóvenes tras la desaparición de su madre, pues los gemelos descubren que aquel pueblo tiene una maldición.

Parte del tráiler de "Curon", muestra algunas escenas donde los chicos están con la compañía de unos amigos, quienes les revelan que en el pueblo suceden situaciones extrañas, como desapariciones y muertes violentas.

Este nueva serie con siete capítulos llegará a Netflix el próximo 10 de junio, por lo que los espectadores tendrán un tiempo para entretenerse en la comodidad de sus casas para disfrutar de esta producción del género de terror.

Nuevos estrenos en Netflix

Además de la serie, también se estrenarán otros proyectos como: Before I Fall, Lenox Hill, Pose Temporada 2, Kipo and the Age of Wonderbeasts Temporada 2, Pokemon Journeys: The Series, Marcella Season 3, A Whisker Away, entre otras producciones que forman parte de los estrenos en el mes de junio.

Aunque algunos de los internautas esperan algunas noticias de la continuación de algunas series que se estrenaron en el año pasado, pues una de ellas es "Sex Education", que logró colocarse como una de las favoritas, por lo que los usuarios esperan la tercera temporada.