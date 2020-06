Netflix: ¿Quién es Michele Morrone y su esposa de la película “365 DNI”?/Foto: Dark Room

Michele Morrone es el actor coprotagonista de la película 365 DNI (365 Días en español) que se ha estrenado en Netflix. Tiene 29 años y nació en Italia en una familia cristiana, a quien elige mantener fuera del centro de atención.

Además de actuar, tiene una carrera como cantante con su álbum debut, Dark Room, lanzado en 2020 junto con su primer sencillo, Feel It. Ha protagonizado dramas italianos como El Juicio y Sirene. 365 DNI le ha ganado fama nueva ya que la película rivaliza con Normal People por sus intensas escenas de sexo.

¿Cuál es el Instagram de Michele Morrone?

Michele se puede encontrar en Instagram como @iammichelemorroneofficial. Regularmente publica imágenes seductoras de la película junto con videos de él cantando y tocando la guitarra. A partir del 8 de junio, Michele obtuvo más de 1 millón de seguidores.

¿Quién es la esposa de Michele Morrone?

Michele actualmente no está casado, pero sí tiene una ex esposa. Su ex esposa Rouba Saadeh es diseñadora.

Michele y Rouba tienen dos hijos, Marcus quien nació en 2014 y Brando que nació en 2017. Después de que su relación se deterioró, se divorciaron en 2018.

Rouba conquistó el corazón del guapo actor de 365 Días, sin embargo, su matrimonio finalizó en el 2018. Para suerte de la exitosa diseñadora, no tuvo que ver las candentes escenas que hizo Michele con la actriz Anna Maria Sieklucka/Foto: Youtube

Michele Morrone en 365 DNI

Hablando en la alfombra roja, Michele dijo que la película "sorprenderá a todo el país". Y también reveló que el éxito de la película lo hace "emocional".

Dijo que la película también ha impulsado su carrera musical, con su última canción obteniendo tres millones de visitas para su "sorpresa".

¿En qué más ha protagonizado Michele Morrone?

Los espectadores de 365 DNI han publicado en las redes sociales que no podían creer que las escenas de sexo fueran falsas, diciendo que la química entre los actores se sentía demasiado real.

365 DNI les recomiendo esta película es muy buena ���� pic.twitter.com/58zNNnj0TX — Benche14 (@Benche5000) June 10, 2020

Antes de su presentación obscena en la película polaca, protagonizó una serie de dramas que incluyen Medici (2016) y Bar Joseph (2019).

Era conocido principalmente por su trabajo en la televisión italiana antes de 365 DNI. Los fanáticos que se perdieron la película en el cine ahora pueden verla en Netflix en el Reino Unido y otros países.

Michele ha usado su carrera para promocionar #StayAtHome, y lo agregó al final de sus videos subidos a YouTube.