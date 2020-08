Netflix: ¿Quién es Elizabeth Debicki la nueva DIANA DE GALES en The Crow?

Netflix por fin ha dado una gran sorpresa a los fans de la afamada serie The Crow, pues ya ha anunciado a la actriz que interpretará en la quinta y sexta temporada a la princesa Diana de Gales.

La noticia de seguro emocionará a los fans de la serie, pues los fanáticos de la realeza británica de seguro conocen algunos nombres y personajes que en la serie de The Crown de Netflix han aparecido.

Hay que destacar que uno de los personajes que más esperaban los internautas era el de la Princesa Diana, ex esposa de Carlos de Gales y a su vez madre de los herederos de la corona británica el Príncipe William mejor conocido como Guillermo de Cambridge y el Príncipe Harry a su vez conocido como Enrique de Sussex respectivamente.

Elizabeth Debicki protagonizará a la Princesa Diana de Gales en las temporadas 5 y 6 de The Crown.

¿Qué les parece? pic.twitter.com/bNUx34MzvB — Abril �� (@AbriltheDuchess) August 16, 2020

¿Quién es Elizabeth Debicki?

Se trata de la actriz Elizabeth Debicki quien dará vida a Diana de Gales, en las temporadas cinco y seis de la serie, pues fue la misma plataforma quien compartió la información este domingo 16 de agosto.

La actriz que interpretara a Diana de Gales tiene el parecido con la princesa impresionante, Elizabeth Debicki es originaria de Australia y a los 29 años de edad tuvo una participación en "Widows" de Steve McQueen, la cual le abrió grandes oportunidades en Hollywood, ha protagonizado varios proyectos entre los cuales se encuentran: The Great Gatsby, The Burnt Orange Heresy, Tenet de Christopher Nolan y Guardians of the Galaxy Vol. 2.

'The Crown': Elizabeth Debicki será la Princesa Diana de Gales en las dos últimas temporadas de la serie de Netflix. pic.twitter.com/HaCWGKxh64 — LUIS. (@LUIS8171073011) August 17, 2020

Cabe mencionar que The Crown se ha convertido en una de las series favoritas de los usuarios de Netflix, que como se puede apreciar ya se están preparando con sus nuevas temporadas, aunque no se sabe si se abarcará en el melodrama las presentes acciones por las que está pasando la realeza británica.

Elizabeth Debicki será la nueva Diana de Gales en 'The Crown' https://t.co/JCCVPCsr0w — El Periódico de Aragón (@periodicoaragon) August 17, 2020

¿Crees que esta actriz se parece a la Princesa Diana de Gales? ¿Te parece interesante la serie The Crow?