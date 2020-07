Netflix: ¿Por qué cancelaron “Anne with an E”? ¡Entérate!

Recordemos que las plataformas digitales tomaron una gran fuerza durante estos últimos meses, pues la pandemia de Covid-19 nos obligó permanecer prácticamente las 24 horas del día en casa. Y Netflix se convirtió en la salvación de millones de personas.

Y aunque su catálogo es tremendamente amplio, los usuarios mostraron un especial interés por la serie “Anne with an E”, por lo que enterarse de que esta producción ya no continuaría emitiéndose ha generado un gran enojo e incertidumbre entre la audiencia.

A pesar de que esta serie fue lanzada desde el 2017 a través de la cadena CBC, fue hasta que Netflix la incluyó entre sus contenidos cuando adquirió mayor popularidad. Un gran éxito que complica aún más la idea de que será cancelada.

¿Por qué cancelaron “Anne with an E”?

¿Por qué cancelaron “Anne with an E”?

No podemos negar que a largo de sus tres temporadas, la historia de “Anne with an E” ha logrado conquistarnos; una historia que para ser sinceros podría contener algunas temporadas más. Un punto más hacia la incertidumbre de por qué la cancelarían, si ha obtenido tanto éxito.

Pues bien, la gran respuesta a esta interrogante que ha afectado al mundo entero, puede explicarse con las últimas afirmaciones de Catherine Tait (CEO de la CBC), quien señaló que Netflix ha perjudicado el crecimiento de la industria del entretenimiento nacional.

¿Por qué cancelaron “Anne with an E”?

¡Ésta es la razón!

De esta manera los ejecutivos de esta cadena televisiva, que originalmente transmitía “Anne with an E”, creen que seguir ligados a Netflix podría tener resultados fatales para la industria local, ya que es muy difícil hacerle competencia a una empresa tan grande como Netflix.

Te puede interesar Netflix revela impactantes escenas secretas de Stranger Things

Lamentablemente esta es la triste realidad que existe detrás de la cancelación de una de las series más populares de los últimos momentos, razón por la cual es extremadamente difícil que una numerosa cantidad de firmas llegue a cambiar este panorama.

Teniendo en cuenta esto, ¿Crees que “Anne with an E” debería seguir emitiéndose por Netflix?