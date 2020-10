Netflix Octubre 2020: Estos son los estrenos de la semana ¡No te los pierdas!

Tenemos que reconocer que Netflix se ha convertido en uno de nuestros mejores aliados durante estos últimos meses, pues gracias a esta plataforma hemos podido ver un poco más entretenidos nuestros días en casa.

Sin embargo, esta situación ha ocasionado que el extenso catálogo de esta plataforma nos resulte bastante pequeño. Y por esta razón Netflix se ha preocupado por mantenernos contentos con sus entrenos de cada semana ¡Y estos son los más esperados de octubre 2020!

Pero antes recordemos que una de las características que más apreciamos de esta plataforma, es que literalmente tiene contenidos dirigidos a todo tipo de público. Por lo que en su catálogo podemos encontrar desde las mejores películas y series, hasta los documentales más interesantes.

Estrenos de la semana en Netflix

Así que sin más rodeos, aquí te mostramos los estrenos de la semana en Netflix ¡Definitivamente no te puedes perder estas joyas!

Series

1 de octubre: La esposa que conozco, Temporada 1

1 de octubre: How to Get Away With Murder, Temporada 6

1 de octubre: Buenos días, Verónica

2 de octubre: Emily en París

9 de octubre: La universidad para sordos

9 de octubre: La maldición de Bly Manor

9 de octubre: Riverdale, Temporada 4

15 de octubre: Distanciamiento social

Series de estreno en Netflix

Películas

1 de octubre: Cementerio maldito 1 y 2

1 de octubre: Ecos mortales

1 de octubre: El rescate

1 de octubre: Pacto criminal

1 de octubre: Batman: El caballero de la noche

1 de octubre: El agente de C.I.P.O.L.

1 de octubre: Blade Runner 2049

1 de octubre: Godzilla

2 de octubre: Ahí te encargo

2 de octubre: Vampires vs. the Bronx

2 de octubre: Un lugar en silencio

7 de octubre: El Halloween de Hubie

12 de octubre: Rapera a los 40

15 de octubre: Guía de una niñera para cazar monstruos

15 de octubre: Solo los valientes

Películas de estreno en Netflix

Documentales

1 de octubre: Ya me voy

1 de octubre: Carlos Almaraz: El pintor que jugaba con fuego

14 de octubre: Black Pink: Light Up the Sky

Especiales de estreno en Netflix

Infantil

1 de octubre: Scooby- Doo: Monstruos sueltos

1 de octubre: La peor bruja, Temporada 4

1 de octubre: Carmen Sandiego, Temporada 3

2 de octubre: Tut Tut Cory Bólidos: Halloween

9 de octubre: Supermonstruos: Día de Muertos

9 de octubre: Rápidos y furiosos: Espías al volante, Temporada 2

Películas infantiles de estreno en Netflix

Anime

1 de octubre: Sword Art Online: Alicization

12 de octubre: One Piece; East Blue