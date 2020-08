Netflix: Mira como lucen en la vida real el elenco de Anne with an E

Anne with an E, se ha convertido en una de las más aclamadas series de Netflix, ya que contó con una increíble trama, cinematografía y sobretodo con un excelente grupo de actores, quienes dieron todo para interpretar a los protagonistas de la historia, pero, ¿te imaginas a Anne vistiendo a la moda del 2020?

Amybeth McNulty, Lucas Jade Zumann y el resto de los actores comparten algunas fotografías de su vida en sus cuentas de Instagram y a continuación de mostramos cómo lucen tus personajes favoritos en la vida real.

La famosa serie de Netflix sorprendió a todos al llegar inesperadamente a su fin en su tercera temporada, y sus seguidores se han pronunciado en las redes sociales exigiendo una nueva entrega de la cautivante historia de Anne y sus inseparables amigos.

Amybeth McNulty

Amybeth MacNulty quien interpreta a la protagonista de “Anne with an E”, es una actriz irlano-canadiense de 18 años, quien cuenta con varios años de carrera artística con participaciones en las series Clean Break y Agatha Raisin y The Sparticle Mystery, producida por la BBC.

La hermosa actriz le robo el corazón a todos con su hermosa cabellera pelirroja, pero el secreto mejor guardado de la serie, es que Amybeth no es pelirroja, sino, rubia y para interpretar el papel de “Anne” tenía que teñirse el cabello frecuentemente.

Lucas Jade Zumann

Lucas apareció por primera vez en la historia en el segundo capítulo de la serie, en donde le robó a todos el corazón con su personaje de Gilbert Blythe personaje que pasó por múltiples dificultades familiares y económicas durante la historia pero que nunca se dejó vencer, y así luce el apuesto joven en la vida real.

Geraldine James

Marilla Cuthber fue interpretada por esta importante actriz inglesa de 69 años, quien se graduó del Drama Centre London en 1973 y quien logró ser distinguida como Oficial de la Orden del Imperio Británico.

Sin duda a todo buen fan de Anne y sus amigos, le sorprenderá conocer un poco más de la vida de los talentosos actores que le dieron vida a los memorables personajes de la increíble historia de Netflix.

¿Crees que Netflix debería grabar otra temporada de Anne with an E? Comentanos cual es tu personaje favorito de esta hermosa historia original de Netflix.