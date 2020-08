Netflix: Love Hard será protagonizada por Nina Dobrev, Jimmy Yang y Charles Melton

Nina Dobrev, Jimmy O. Yang y Charles Melton protagonizarán la comedia romántica de Netflix, Love Hard, que la plataforma de streaming adquirió de forma preventiva en agosto pasado.

El guión de "Love Hard" fue escrito por Danny Mackey y la agente literaria convertida en guionista, Rebecca Ewing. La película de Netflix será producida por McG y Mary Viola a través de su estandarte, Wonderland.

Hernán Jiménez, quien dirigió "About Us" y "Elsewhere", se une a la nueva producción de Netflix como director, y Steven Bello será el productor ejecutivo.

La especificación se describe como una producción estilo "Cuando Harry conoció a Sally conoce a Roxanne":

"Love Hard" sigue a una chica de Los Ángeles, desafortunada en el amor, quien se enamora de un chico de la costa este en una aplicación de citas y decide sorprenderlo en Navidad, solo para descubrir que la han pescado. Pero el objeto de su afecto vive en la misma ciudad, y el tipo que la engañó se ofrece a tenderles una trampa SI ella finge ser su propia novia para las vacaciones.

¿Quiénes son las estrellas de "Love Hard"?

Nina Dobrev saltó a la fama con "The Vampire Diaries"

La ex estrella de The Vampire Diaries, Nina Dobrev, apareció recientemente en Lucky Day y Run This Town, además acaba de terminar la producción de Sick Girl. Ahora se une a Netflix para protagonizar "Love Hard".

Jimmy O. Yang saltó a la fama en Silicon Valley

Jimmy O. Yang, la estrella emergente de la comedia de HBO, Silicon Valley, tuvo un ajetreado 2020 hasta ahora con Like A Boss y la película Fantasy Island en Sony. Ya tiene fuertes lazos con Netflix luego de coprotagonizar con Steve Carrell la serie de comedia, Space Force.

Charles Melton saltó a la fama en Riverdale

Charles Melton todavía es parte del exitoso programa de The CW, Riverdale como Reggie, el cual está entrando a su quinta temporada. Por el lado de la película, estuvo más recientemente en la última entrega de la franquicia Bad Boys, Bad Boys 4 Life.

¿Te emociona ver a todas estas estrellas de series adolescentes en la nueva película de Netflix? Dinos que piensas en los comentarios.