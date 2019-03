Netflix: Los estrenos de abril

Otro mes del año pasa volando; marzo pronto termina y con ello la galería que Netflix tenía preparada para nosotros, nuevamente se renueva.

Como siempre, Netflix nos tiene preparadas infinidad de estrenos tanto en películas como en series originales, al igual que las últimas temporadas de los shows más esperados y los éxitos de taquilla de los últimos años.

Este mes de abril, Netflix se distinguirá por algo muy peculiar, ya que la apuesta firme de la plataforma de streaming serán las series de anime, tanto nuevas como clásicas.

No cabe duda que Netflix se esmeró para que disfrutes de tu contenido favorito durante todas las vacaciones de Semana Santa.

SERIES

Este mes sin duda destaca el regreso de una de las series de más éxito de Netflix: ‘Las escalofriantes aventuras de Sabrina’. La joven bruja vuelve con una segunda temporada con más oscuridad que nunca.

Psycho-Pass (T 1-2): 1 de abril

Bitter Daisies (T 1): 4 de abril

March Comes in Like a Lion (T 2) 4 de abril

Resurrection: Ertugrul (T 4) 4 de abril

Fate/Zero (T 1-2) 4 de abril

One Strange Rock (T 1) 4 de abril

Las escalofriantes aventuras de Sabrina (T 2): 5 de abril

El Imperio romano: Calígula, el emperador demente: 5 de abril

Special: 12 de abril

Cuckoo (T 5): 20 de abril

SKY Castle (T 1): 26 de abril

Hakan, el protector (T 2): 26 de abril

PELÍULAS

Hulk se suma a la lista de películas de superhéroes del servicio de streaming. Además, a lo largo de estos días podremos encontrar algunos éxitos de taquilla como ‘La red social’, ‘Ave, César’ y clásicos como ‘La decisión de Sophie’.

Detroit: 5 de abril

Alien Warfare: 5 de abril

Los tres reyes malos: 6 de abril

Dos polis en apuros: 9 de abril

Un golpe con estilo: 11 de abril

Locos de amor 2 : 12 de abril

La cura del bienestar: 14 de abril

¡Ave, César!: 15 de abril

Sheikh Jackson: 15 de abril

Kick-Ass 2. Con un par: 15 de abril

Ocean's Twelve: 15 de abril

Generation Iron 3: 15 de abril

American Gangster: 17 de abril

El circo de los extraños: 17 de abril

Balto, la leyenda del perro esquimal: 17 de abril

Destino oculto: 17 de abril

American Pie: El reencuentro: 17 de abril

American Pie: Fraternidad Beta: 17 de abril

De Film van Dylan Haegens: 17 de abril

Bienvenidos al fin del mundo: 17 de abril

Una cuestión de tiempo: 17 de abril

Hulk: 17 de abril

Y de repente tú: 18 de abril

PELÍULAS ORIGINALES

Netflix trae cosas sorprendentes este mes, desde la historia de una estudiante de arte que decide comprarse su propio unicornio, hasta la nueva película del actor que ha robado el corazón de medio mundo, Noah Centineo, que presenta su tercer título con Netflix: ‘La cita perfecta’.

Tienda de unicornios: 5 de abril

¿A quién te llevarías a una isla desierta?: 12 de abril

La cita perfecta: 12 de abril

Alguien especial: 19 de abril

ANIME

Seis series de anime se suman en abril a las que ya tiene Netflix en su catálogo. La lista cada vez se va haciendo más larga y los fans están encantados.

Ultraman: 1 de abril

Naruto (Temporadas 1-8): 1 de abril

InuYasha (Temporadas 1-2): 1 de abril

Rilakkuma and Kaoru: 19 de abril

Ingress: The Animation: 30 de abril

Baki: Parte 2: 30 de abril

DOCUMENTALES

Los documentales también aumentan su catálogo tanto con títulos originales de Netflix como otros presentados fuera de la plataforma. Desde luego historias que darán mucho que hablar.

Nacido en Gaza: 1 de abril

Nacido en Siria: 1 de abril

La guerra contra las mujeres: 1 de abril

The Spy Who Fell to Earth: 1 de abril

I Am Maris: 1 de abril

Nuestro Planeta: 5 de abril

Grass is greener: 20 de abril

ReMastered: La encrucijada del diablo: 26 de abril