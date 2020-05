Netflix: Live-action de “Avatar: la leyenda de Aang” costará millones

Netflix había anunciado realizar un live-action de la serie animada de Nickelodeon llamada “Avatar: la leyenda de Aang”, pero reciente información de We Got This Covered (WGTC) mencionó que esta sería la producción más costosa de la plataforma de streaming y que no sería igual a la historia original.

El presupuesto del live-action

Según informó We Got This Covered, varias fuentes cercanas a ellos que ya habían revelado información que presuntamente se hizo realidad; siendo una secuela de Extracción con “Chris Hemsworth” y que un show de Justice League Dark estaría en HBO Max. Ahora dieron a conocer el presupuesto para el live-action de Avatar y más detalles sobre su producción.

Se trata de un presupuesto aproximado, pues aún es pronto para hablar de números exactos. Sin embargo, lo que sí se conoce es que este live-action será su producción más cara hasta el momento. Se mencionó los aproximadamente $80 millones de dólares para la serie de Altered Carbon.

También unos $100 millones para The Crown, llegando a incrementar a más de $150 millones durante sus primeras dos temporadas. Así que es probable que planeen superar estas cifras (estimaciones no oficiales) con su nuevo “Avatar: la leyenda de Aang”. Todo esto sujeto a cambios, según se den más detalles.

El live-action de Netflix no empieza con Aang

WGTC también abrió un nuevo panel de discusiones entre los fans, pues los planes de Netflix para esta nueva adaptación podrían no iniciar con “The Last Airbender” (El Último Maestro Aire). Hay que recordar que los que están a cargo de la producción, son los creadores originales Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzko.

En su lugar, los planes son iniciar con La Leyenda de Korra, una historia que es la secuela original de la serie animada y estrenó en el 2012. Aquí los fans esperaban ver de regreso a Katara, Aang, Sokka, Toph y Zuko. Pero en su lugar tuvimos a una nueva Avatar y una historia que nos contó los orígenes de sus poderes.

¿Por qué La Leyenda de Korra?

Esta secuela sigue siendo criticada en la actualidad, pero podría ser un buen movimiento de Netflix para mezclar los acontecimientos que no pudieron ser explicados en la serie del 2005. ¿Entonces será una historia original? Solo que esta vez tendríamos a los creativos en el proyecto.

Los fanáticos tienen miedo de que Netflix repita los pasos del director M. Night Shyamalan, quien realizó el primer live action de “The Last Airbender” en el 2010. Las buenas noticias es que la plataforma quiere alejarse de esta película y comenzar desde cero su versión; donde también está incluido el compositor Jeremy Zuckerman (quien hizo la banda sonora de La Leyenda de Korra).

Fotos: Instagram y DeviantArt