Netflix: La segunda temporada de ‘You’ anuncia su fecha oficial de estreno

Tras su estreno en el 2018, You fue una bien recibida serie de Netflix que llegó para anunciar su segunda temporada, parece ser que no tendrás que aguantar más las ganas de volver a ver al atractivo Penn Badgley como Joe Goldberg, al igual que la sensual Elizabeth Lail como Guinevere Beck.

Aunque muchos estaban desilusionados por la repentina noticia de la productora original sobre que You no contaría con segunda temporada, rápidamente fueron contentados con la verdadera noticia de que la serie se convertiría en una producción total de Netflix y que serían ellos quienes darían la segunda temporada.

La primera temporada contó con tan solo 10 episodios, pero no por ello fue mal recibida, sino por el contrario, convirtiéndose de primera mano en una de las series más vistas en el 2018, donde pudimos ver la historia de un joven obsesivo, pero brillante de 20 años que utiliza a las redes sociales para obtener a la chica de sus sueños.

El protagonista poco a poco había tomado control de la joven, incluso llegó a espiarla día y noche, llegando el punto de no retorno donde su obsesión lo llevó a cruzar límites no permitidos, la segunda temporada de You promete dar a conocer lo que ocurre al cruzar esos límites.

Para no contarte lo que pasó en la primera temporada, solo te diremos que el protagonista consiguió un nuevo amor y veremos en esta secuela hasta dónde tiene pensado llegar para conseguir el amor de su nueva víctima, mientras tanto Netflix pone sobre aviso el 26 de diciembre como fecha oficial de estreno de la segunda temporada.

No cabe duda que la serie, promete traer de regreso la paranoia y terror que sentiste en el 2018, para dar bienvenida al 2020, “You” se centrará en escenas más sangrientas donde el protagonista admitió sentirse asustado por todo lo que su personaje terminó por hacer en esta segunda temporada.

