Netflix: La segunda temporada de The Politician llegará en junio

Netflix ha dado a conocer a través de sus redes sociales la fecha oficial en la que podremos disfrutar de la segunda temporada de The Politician, la exitosa serie de Ryan Murphy, en el extenso catálogo de la plataforma. Dicha noticia ha causado gran furor entre los fanáticos de esta historia.

The Politician es la primera serie en la que Netflix y Ryan Murphy trabajan en conjunto y a pesar de que la primera temporada generó un sin fin de opiniones encontradas es bien sabido que la popular plataforma de streaming ya tenía autorizado que se grabe otra temporada.

La revelación de la fecha de estreno vino acompañada con algunas primeras imágenes de la producción de este serie, la cual relata las aventuras que vive un joven llamado Payton Hobart, interpretado por el actor Ben Platt, en su camino que lo convertirá en el futuro presidente de Norteamérica.

Netflix: La segunda temporada de The Politician llegará en junio.

The Politician es un éxito total en Netflix

Nuevos episodios de The Politician estarán disponibles en el catálogo de Netflix a partir del próximo 19 DE JUNIO y todo lo que se sabe hasta el momento de la trama es que los personajes deberán madurar para preparar una campaña electoral que les asegure un puesto dentro del senado de Nueva York.

Se ha confirmado que la mayoría del elenco de la primera temporada de la serie está confirmado para permanecer en esta segunda parte donde se sumaran nuevos actores quedando de esta manera: Gwyneth Paltrow, Zoey Deutch, Bob Balaban, Julia Schlaepfer, Theo Germaine, Lucy Boynton, David Corenswet, Laura Dreyfuss, Jessica Lange, Rahne Jones y Benjamin Barrett.

Te puede interesar: Netflix revela el trailer de Hollywood, la nueva serie de Ryan Murphy

Netflix: La segunda temporada de The Politician llegará en junio.

Los fanáticos de The Politician no han podido contener su emoción ante esta noticia y en las redes sociales han comentado que esperan ver que tipo de decisiones tomará el protagonista para saber que tipo de político quiere ser pero tratándose de una creación de Ryan Murphy es bien sabido que no se puede predecir lo que sucederá en la historia.

Fotografías: Netflix