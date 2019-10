Netflix: La nueva serie de “Avatar: The Last Airbender” ya tiene productor ejecutivo

La adaptación de Netflix para Avatar: The Last Airbender ya tiene más sorpresas que a muchos de los fans parece no sonarles del todo acertadas, pues el productor ejecutivo oficial resultó ser el mismo que adaptó la película de Death Note para la plataforma de streaming.

Al principio los fans de la serie original del 2005 por Nickelodeon, estaban muy entusiasmados con la idea de corregir el error del director M. Night Shyamalan, con la desafortunada película The Last Airbender del 2010, filme que fue duramente criticado por no cumplir con las expectativas de sus seguidores, sobre todo porque se notó un tanto forzada y apresurada la trama de la película.

Sin embargo, se confirmó que los creadores de la serie animada original estarán en el proyecto de Netflix junto con el productor ejecutivo Dan Lin, la noticia fue publicada por el medio Discussing Film en su cuenta oficial de Twitter.

Dan Lin is set to executive produce Netflix’s ‘AVATAR THE LAST AIRBENDER’ series. (EXCLUSIVE) https://t.co/C0GRiQKerl pic.twitter.com/glhS9S1lTS — DiscussingFilm �� (@DiscussingFilm) October 15, 2019

Esto le permitió saber a los fans que planes aún están avanzando con la próxima adaptación de Aang y sus amigos, que como recordarán los fans en el la película de Shyamalan a penas se pudo ver la historia del primer arco de la historia “Libro Agua”.

El productor ejecutivo Dan Lin, tiene ya bastante experiencia en la producción de algunas de las franquicias más importantes, entre ellos la famosa película del escritor Stephen King “It, It: Chapter Two”, luego están “Lego Batman, Aladdin, Death Note y Sherlock Holmes”.

Las buenas noticias es que trabajará a lado de los escritores y productores originales Michael DiMartino y Bryan Konietzko. Sobre Avatar: The Last Airbender puede que su serie animada haya acabado en Nickelodeon junto con la siguiente parte La Leyenda de Korra, pero un futuro claro en los cómics da señales de que aún nos tiene más sorpresas por venir.

