Netflix: La nueva comedia de terror que encabeza las listas y no te puedes perder

¿Buscas emociones, escalofríos y risas para darle vida a la temporada espeluznante? Netflix tiene la película ideal para ti. “Vampires vs. the Bronx”, es una película original de Netflix, que se ha infiltrado en la lista Top Ten del streamer para películas en los EE. UU.

La película se centra en un grupo de jóvenes del distrito titular de la ciudad de Nueva York que deben repeler una invasión de no-muertos chupadores de sangre.

La película está ganando tanto al público como a la crítica gracias a los esfuerzos de su encantador elenco joven, sin mencionar un guión inteligente y divertido coescrito por el director Osmany "Oz" Rodríguez, un ex guionista de Saturday Night Live. (El creador de SNL Lorne Michaels también produjo Vampires vs. the Bronx).

Blaise Hemingway se encarga de la mayor parte de las tareas de guión de la historia original de Rodríguez, cuyos esfuerzos anteriores incluyen las películas animadas UglyDolls y Playmobil: The Movie.

La película de Netflix ha tenido gran éxito en Estados Unidos

¿Quiénes participan en la película de Netflix?

Jaden Michael, a quien quizás reconozcas por sus papeles como invitado en Blue Bloods y la serie de Netflix The Get Down, lidera el talentoso elenco joven de “Vampires vs. the Bronx”. Junto a él están Gerald Jones III (Benji the Dove), Gregory Diaz IV (Unbreakable Kimmy Schmidt) e Imani Lewis (quien interpretó al icónico MC Roxanne Shante en Wu-Tang: An American Saga).

Hablando del legendario equipo de Staten Island, el elenco de adultos de la película también incluye a Clifford "Method Man" Smith, quien recientemente apareció en un papel recurrente en la serie de comedia de TBS protagonizada por Tracy Morgan The Last O.G. También aparecen Sarah Gadon (True Detective), Joel "The Kid Mero" Martinez (Black-ish) y Zoe Saldana (Guardianes de la Galaxia).

Una película divertida y aterradora de Netflix

En Vampires vs. the Bronx, Michael interpreta a Miguel Martínez, cuyo apodo "Lil Mayor" debería decirte todo lo que necesitas saber sobre su enfoque de la vida en este diverso vecindario.

La película de Netflix, Vampires vs. the Bronx, muestra una problemática social de muchas comunidades

Él y sus amigos son clientes habituales de su amada vecindad, que de repente se ve amenazada por la incursión de varios nuevos desarrollos inmobiliarios en la ciudad. Son el tipo de establecimientos que los residentes del Bronx no están exactamente acostumbrados a ver aparecer en la ciudad: cafeterías caras, nichos de mercado exclusivos y cosas por el estilo.

Pero Miguel comienza a notar que no son solo las tiendas que estas empresas están reemplazando las que están desapareciendo, sino también las personas, y algunos de los nuevos residentes que aparecen en el área parecen más bien transilvanos.

Cuando Miguel intenta organizar una fiesta en la cuadra para salvar la bodega, él y sus amigos pronto descubren que la compañía de bienes raíces detrás de todas las nuevas adiciones a su vecindario está compuesta por gente de fuera de la ciudad, muy lejos de la ciudad.

Así es, son vampiros reales y, por supuesto, los niños tienen dificultades para encontrar muchos adultos que les crean. ¿Cómo evitarán los niños que su amado vecindario sea invadido por chupasangres y tragos de espresso de nueve dólares?

Vampires vs. the Bronx tiene un mensaje oportuno

Como habrás imaginado, Vampires vs. the Bronx tiene algo más en mente que una película de comedia y terror promedio. Los vampiros de la película, invadiendo lentamente este diverso vecindario del Bronx y transformándolo a su propia imagen, son una metáfora no tan sutil de cómo la gentrificación puede literalmente succionar la vida de tales vecindarios en el mundo real.

Rodríguez, quien nació en la República Dominicana, explicó en una entrevista reciente con Now Toronto que se inspiró no solo en las películas de monstruos de antaño, sino también en el rostro cambiante del vecindario de Washington Heights en Manhattan, que tradicionalmente ha albergado un número de inmigrantes dominicanos y sus familias.

"(Washington Heights) está pasando por cambios en este momento", explicó Rodríguez, y compartió cómo las conversaciones con sus amigos que viven en ese vecindario plantaron la semilla de la idea de Vampires vs. Bronx. "Todas las conversaciones fueron similares, (sobre) cuánto está cambiando el vecindario en este momento y cuánto está siendo absorbida la identidad. Creo que hice la conexión (con) vampiros realmente rápido".

Rodríguez continuó explicando que el Bronx, como uno de los distritos tradicionalmente más diversos, le parecía "la última frontera en cuanto a dónde llegará la gentrificación". Sin duda, es un tema muy relevante.

Muchas generaciones de inmigrantes han sido excluidas de sus vecindarios por la marcha constante del "progreso" a lo largo de las décadas, y para muchas de las áreas que han logrado conservar su diversidad y la sensación de ciudad natal, es una lucha constante evitar que las fuerzas externas tomen todo.

TE PUEDE INTERESAR: Las mejores series cortas para ver en Netflix ¡Recomendadas!

Sin embargo, es un problema que uno no esperaría exactamente que se explorara a través de una película divertida, hilarante, a veces extraña, centrada en chicos que luchan contra vampiros. Esa capa de actualidad es solo una de las cosas que hacen de Vampires vs. the Bronx un reloj tan atractivo. Puedes verlo en Netflix ahora mismo.