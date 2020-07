Netflix: Jean-Claude Van Damme protagoniza la nueva comedia “The Last Mercenary”/Foto: Bolsamania

La estrella de acción Jean-Claude Van Damme actualmente está rodando la comedia de acción "The Last Mercenary" en Francia para Netflix, dirigida por David Charhon ("On the Other Side of the Tracks").

En la película en francés, escrita por Charhon e Ismael Sy Savane ("Lascars"), Van Damme interpreta a un misterioso ex agente del servicio secreto que debe regresar urgentemente a Francia cuando su hijo es acusado falsamente de tráfico de armas y drogas por el gobierno, tras un error de un burócrata demasiado celoso y una operación de la mafia.

El elenco también incluye a Alban Ivanov ("Lucky"), Assa Sylla ("Mortel") y Samir Decazza ("Valide").

Detalles de la nueva película de Jean-Claude Van Damme

La película está producida por Jean-Charles Levy y Nicolas Manuel (Forecast Pictures); Olivier Albou y Laurence Schonberg (Other Angle Pictures); David Charhon, Jakéma Charhon y Eponine Maillet (Mony Films); y Olias Barco, Vlad Riashyn (Apple Tree).

Esta es la primera vez que los Músculos de Bruselas intentan una comedia de acción y también es su primer proyecto para la serpentina gigante.

"'The Last Mercenary' es un proyecto increíblemente emocionante y me permite asumir un nuevo género", dijo Van Damme. “Siempre he sido fanático de Jean-Paul Belmondo y espero tomar la antorcha de la comedia de acción a mi manera. El guión de David Charhon reúne todos estos elementos de una manera muy exitosa: una hermosa historia con emoción, mucha acción y mucho humor".

Protagonista de recordadas cintas como "Bloodsport", "Kickboxer", "Lionheart", entre muchas otras, el actor de origel belga consiguió su éxito gracias a las diversas artes marciales que ha practicado durante años como karate-do, full contact y kickboxing/Foto: Pinterest

"También estoy muy feliz de trabajar junto a una nueva generación de talentos como Alban Ivanov, Assa Sylla y Samir Decazza", agregó Van Damme.

Charhon dijo: "Quiero volver a la gran tradición de las películas de acción de los años 80 y 90: esas películas de culto que todos amamos donde los héroes estaban fuera de lo común, las acrobacias eran más impresionantes y verdaderas que la vida, y todo puntuado con humor. Solo Jean-Claude podría encarnar esta incomparable edad de oro del cine".

También te puede interesar: Netflix: el TOP 5 de películas basadas en hechos reales

Ahora que Netflix se encargará de producir la nueva cinta protagonizada por una de las estrellas del cine de acción más recordadas, ¿Crees que la plataforma de streaming podría dedicarse a regresar a la pantalla a los artistas que en su momento fueron muy famosos? de ser así, ¿A qué otro actor o actriz esperarías ver nuevamente en pantalla?