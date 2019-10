Netflix: "Ghost In The Shell SAC 2045" ya tiene teaser oficial ¡Se ve increíble!

Esta nueva adaptación “Ghost in The Shell Sac 2045” prometió ser una continuación a las ya pasadas versiones al anime y película protagonizada por Scarlett Johansson en el 2017, de igual forma llega en formato Netflix, asegurando ser leal al manga original de Masamune Shirow de 1989.

En este primer teaser, podemos ver el diseño de la protagonista, la mayor Motoko Kusanagi, luciendo su característica cabellera morada con corte bob, el traje de la unidad especial de policía cibernética y de nueva cuenta el universo post apocalíptico-futurista que tanto simboliza esta historia.

La sinopsis de esta nueva entrega para el 2020 es: “En el año 2045, después del colapso del globalismo capitalista, una fuerza de élite de Japón comienza sus ciberoperaciones clandestinas”. Algo que contrasta mucho con este nuevo diseño 3D es que el estilo luce muy distinto a los ya vistos en el anime.

La influencia de la animación 3D lleva a parecer al personaje de Motoko Kusanagi a uno de “Los Caballeros del Zodiaco” de Netflix 2019, lo anterior no es ni malo ni bueno, pero los fans consideran que el diseño original resultaba más definido en cuanto a la figura y rasgos de los personajes.

En cuanto a los directores de esta adaptación están, Shinji Aramaki conocido por su serie Appleseed y Kenji Kamiyama que actualizó las dos primeras adaptaciones al anime Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, recordemos que la historia tuvo su adaptación animada en formato “película” en 1995, siendo una de las primeras en su tipo.

El mangaka Masamune Shirow, se encontraba intranquilo por el uso de CGI en la animación de su historia, pero se queda satisfecho sabiendo que quien dirigió las dos temporadas del anime en el 2006, “Ghost In The Shell: Stand Alone Complex", es uno de los responsables, así que todo debe marchar para bien.

