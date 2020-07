Netflix: Extraction y Bird Box se convierten en las películas más populares

Extracción, la última película original de Netflix protagonizada por Chris Hemsworth, es el filme más exitoso que han producido. Según información de Bloomberg, la plataforma de streaming reveló sus 10 mejores películas originales en las primeras cuatro semanas de lanzamiento.

Las películas más populares de Netflix

Encabezando la lista está Extracción, que fue “vista” por 99 millones de cuentas, seguida de cerca por Bird Box (89 millones) y Spenser Confidential (85 millones). Al parecer, los usuarios ha preferido los títulos del género acción o thrillers independientes de gran presupuesto, que dominaron Hollywood en la época previa de los filmes de superhéroes.

La mayoría de estas películas tienen a estrellas de renombre como protagonistas. Incluidos Sandra Bullock, Mark Whalberg, Ryan Reynolds, entre otros. Tampoco se pasó por alto el éxito de los filmes producidos por Happy Madison de Adam Sandler; siendo Murder Mystery (73 millones) y The Wrong Missy (59 millones).

No solo son películas de los Estados Unidos

Si bien las licencias de Netflix, normalmente están destinadas a un mayor apego a todo lo que venga de los Estados Unidos. Una de las películas que fue de la preferencia de los usuarios, fue el filme de horror en español The Platform (56,2 millones). La plataforma tuvo éxito con adquirir la licencia de The Irishman de Martin Scorsese, iniciando con 26,4 millones de vistas y llegando a más de 64,2 millones.

Sin embargo, Netflix ha sido históricamente tacaño sobre sus datos de audiencia, y ni siquiera les dirá a los creadores de sus películas más grandes qué tan populares son. Ya que cuando ellos dicen que un programa ha sido “visto”, esto significa que una persona ha hecho clic en un contenido, con la intención de verlo.

Sabemos que 76 millones de cuentas seleccionaron a The Witcher para comenzar a ver el episodio uno, pero no tenemos idea de cuántos lo terminaron. Pero la lista puede no ser completamente representativa de la audiencia de Netflix y aquí están los 10 películas más populares: