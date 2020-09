Netflix: ¡Estos son los primeros estrenos de Septiembre 2020!

No podemos negar que Netflix se ha convertido en nuestro amigo inseparable durante estos últimos meses, pues esta plataforma nos ha ayudado a pasar el tiempo de cuarentena un poco más divertido.

Y lo mejor, es que cada mes esta plataforma nos sorprende con nuevos contenidos para disfrutar; por lo que septiembre 2020 ya ha comenzado a revelar algunos de sus estrenos ¡Y aquí te mostramos los títulos que podrás ver durante esta primera semana!

Pero antes recordemos que Netflix se ha colocado como una de las plataformas más populares en el mundo, pues siempre se ha destacado por pensar en sus usuarios e incluir contenidos para todos los gustos.

Los estrenos de septiembre en Netflix

Por esta razón Netflix también ha sido reconocido por tener uno de los catálogos más extensos, donde no sólo podemos disfrutar de películas sino de series, documentales, especiales, anime e incluso dibujos animados.

Así que sin más rodeos, aquí te mostramos los primeros estrenos de Netflix para disfrutar en esta primera semana de septiembre:

Series

1 de septiembre: Keeping Up With The Kardashians, Temporada 3 y 4

1 de septiembre: Grey’s Anatomy, Temporada 16

4 de septiembre: Lejos

Series de estreno en Netflix

Películas

1 de septiembre: Parásitos

3 de septiembre: Amor Garantizado

4 de septiembre: Estoy pensando en dejarlo

Documentales y especiales

2 de septiembre: Chef’s Table: BBQ

2 de septiembre: Familia de medianoche

Niños y familia

1 de septiembre: Un jefe en pañales: ¡Atrapa al bebé!

2 de septiembre: Emoji: la película

Anime

1 de septiembre: The Promised Neverland