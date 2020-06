Netflix: El Top 5 de las mejores películas para ver este “Día del Padre”

El “Día del Padre” es sin duda una de las celebraciones más importantes en México, y que al igual que otras fechas se ha visto afectada por la pandemia de Covid-19, razón por la cual tendremos que festejar de una manera diferente a comparación de otros años.

Y por otro lado no podemos negar que Netflix se ha convertido en nuestro mejor amigo durante todo este tiempo de confinamiento, por lo que disfrutar de una película junto a nuestro papá puede ser una de las mejores opciones de este año.

Sin embargo a veces no es tan fácil elegir algún contenido específico, y por esta razón aquí te presentamos el Top 5 de las mejores películas que puedes ver este “Día del Padre”. Así que sin más vueltas al asunto, aquí tienes estas magníficas opciones para ver desde casa.

The Godfather (1972)

No podíamos hacer esta lista sin incluir uno de los mejores clásicos del cine, y por supuesto que hablamos de “The Godfather” (El Padrino), una película que ha logrado conquistar varias generaciones por cerca de 50 años, ¡imposible que no le guste a tu papá!

Una cinta que retrata a la perfección la relación entre padre e hijo en combinación con otros temas como narcotráfico, gangsters, mafia y mucho más. Y lo mejor que Netflix tiene la trilogía completa.

Big Daddy (1999)

Si buscas una opción un poco más divertida y amena, Adam Sandler se convierte en la mejor opción a través de la película “Big Daddy”, la cual contempla una de las historias más tiernas y cómicas que podrás encontrar en la plataforma.

En busca de la felicidad (2006)

Hasta el momento no existe una mejor película que demuestre todo lo que un padre es capaz de hacer por mantener a su hijo feliz. No queda duda que “En busca de la felicidad” ha sido una de las mejores películas de Will Smith que logran llegar hasta las fibras más sensibles de nuestro corazón.

Una noche para sobrevivir (2015)

Ahora si tu papá son de los que disfrutan más de las películas de acción, “Una noche para sobrevivir” puede resultar una de las mejores opciones. Protagonizada por Liam Neeson esta cinta gira entorno a Jimmy Conlon, un veterano mercenario que debe enfrentar por sí solo a un grupo de mafiosos que han secuestrado a su hijo.

Like Father (2018)

Cabe mencionar que “Like Father” es una producción original de Netflix que logró conquistar a miles de usuarios; protagonizada por Kristen Bell y Kelsey Grammer, esta película inicia su historia cuando la protagonista es plantada en el altar por su novio, una situación que la lleva a pasar su luna de miel junto a su papá, al que no veía desde hace 12 años. Una película que te llevará por toda una montaña rusa de emociones.