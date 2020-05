Netflix: Cuatro series LGBT+ para conmemorar el Día contra la Homofobia

Hoy, 17 de mayo, es una fecha muy importante para la comunidad LGBT+ de todo el mundo debido a que se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, Lesbiofobia y Bifobia, por esa razón hemos querido recomendarte cuatro series de esta temática que puedes encontrar en Netflix y otras plataformas de streaming.

Es muy importante entender que el respeto es la clave para vivir en paz dentro de una sociedad y eso es algo que Netflix ha querido enseñarle a todos sus suscriptores incluyendo contenido LGBT+ en su catálogo, el cual afortunadamente ha ido aumentado de poco en poco.

Orange Is The New Black

Orange Is The New Black es una serie creada por Jenji Leslie Kohan en el año 2013 y cuenta con 7 temporadas, las cuales están disponibles en la plataforma de Netflix. Dentro de la trama es posible observar el drama lésbico que algunos de sus personajes protagonizan y que sin duda alguna han dejado a más de uno con la boca abierta.

Pose

La exitosa creación de Ryan Murphy ha querido retratar la vida de la comunidad LGBT de Nueva York en la década de los ochentas y de paso mostrar el impacto que la cultura Ballroom y el Vogue tuvieron en aquel tiempo. Temas como la transexualidad, el VIH y la discriminación son abordados con mucha dureza.

Please Like Me

Please Like Me es una serie que relata las tragedias que ocurren dentro de la vida de Josh, un joven que acaba de descubrir su homosexualidad y a partir de ello deberá buscar su propia identidad mientras enfrenta otros problemas como la salud mental de su madre y su dependencia hacia él.

Transparent

Esta serie se encuentra disponible en Amazon Prime Video y relata la historia de unos hijos adultos cuyo padre ha decidido ser una mujer transgénero, por lo que deberán aprender a aceptar y respetar la nueva identidad de su progenitor aunque este proceso no sea nada fácil para ellos.

Fotografías: Twitter