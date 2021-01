Netflix: ¿Cuándo se estrena la segunda temporada de ‘Lupin’?

Netflix confirmó que la segunda temporada de ‘Lupin’, la serie francesa que nos dio el primer enamoramiento televisivo de 2021, llegará al sitio este verano. El programa, dirigido por Sy, ha sido el número uno en Netflix en diez países, según un comunicado.

Los próximos cinco episodios están dirigidos por Ludovic Bernard (The Climb) y Hugo Gélin (Love at Second Sight). Los miembros del reparto Hervé Pierre, Nicole García, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier y más están listos para regresar.

Si Assane aún no te ha robado el corazón, esto es lo que todos los demás han estado tuiteando. Veinticinco años después de que acusaran a su padre del robo de un costoso collar, Assane Diop trama su venganza, inspirado en un libro sobre el caballero ladrón Arsène Lupin.

Actualmente la producción protagonizada por Omar Sy se encuentra segunda como la serie más vista de Netflix detrás de Destino: La Saga Winx. Desde su lanzamiento se dedicó a romper récords como el programa internacional más visto de la historia en la plataforma de streaming.

La continuación de ‘Lupin’ tendrá 10 episodios

La continuación de ‘Lupin’, que tendrá 10 episodios divididos en dos partes, se confirmó este jueves. "Lupin Parte 2 ...¡este verano!", compartió Netflix en sus cuentas oficiales para dar a conocer la feliz noticia a los fanáticos.

Si bien no dio mayores precisiones, lo cierto es que entre junio y septiembre llegarán los nuevos capítulos. Como mencionamos en La Verdad Noticias, la serie atrapó a los espectadores por su trama y hasta llegaron a compararla con La Casa de Papel.

Su estrella Omar Sy estuvo entre lo más destacado dentro del elenco y ganó mucha popularidad (consiguió 632,550 seguidores más en Instagram en el último mes). "Esta vez, hicimos algo más preciso que pronto", posteó el actor para dar a conocer el regreso de 'Lupin'.

