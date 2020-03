Netflix: Conoce todas las series y películas que saldrán de su catálogo en marzo

Netflix agrega contenido nuevo a su plataforma de streaming cada mes, pero eso también significa la salida de contenido viejo como series, películas y más.

A partir del primero de marzo, alrededor de 50 títulos dejarán de estar disponibles en la plataforma de streaming, Netflix.

A continuación, la lista completa de series, documentales, películas y animes que ya no formarán parte de Netflix desde marzo 2020.

1 de marzo

72 Dangerous Animals: Australia

A Cinderella Story

A Perfect Murder

Alice in Wonderland

Area 51

Bad Boys

Big Daddy

Big Hero 6

Brain Games

Brave

Blue Mountain State: The Rise of Thadland

Deathgrip

Django Unchained

Figaro Pho

Getaway

Hans Zimmer - Live in Prague

High School of the Dead

Hot Bot

Justice League: Cosmic Clash

La delgada línea amarilla

Live and Maddie

Lost in Space

Mad Max

Mean Girls

Monster House

Monsters University

Nise - The Heart of Madness

Odile

Property Brothers

Pumping Iron

Sustainable

Sydney White

Seven Years in Tibet

Son of the Mask

Signs

Seabiscuit

School of Rock

Sex and the City: The Movie

The Physician

The Fugitive

The Amazing Spider-Man

The Mind of a Chef

Topa en Junior Express: ¿A qué estación vamos?

Tip the Mouse

Touched with Fire

Ugly

US Marshals

Ultimate Spider-Man

Unbreakable

Revelations

Velvet

Wild Hearts Can't Be Broken

2 de marzo

Danny Says

For Grace

3 de marzo

I Am Me!

4 de marzo

Hidalgo

5 de marzo

The Lost Honour of Christopher Jefferies

10 de marzo

Metallica: Some Kind of Monster

15 de marzo

Ezel

Kurt Seyit and Sura

Kacak

18 de marzo

The Minimighty Kids

20 de marzo

El Reemplazante

Juana Brava

23 de marzo

Big Dreams Small Spaces

Fake or Fortune?

Love Your Garden

Monty Don's French Gardens

Monty Don's Italian Gardens

Mary Portas: Secret Shopper

26 de marzo

Witch Hunt

