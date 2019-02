¡Llegaron los estrenos de Netflix para marzo! Y para que te vayas preparando, te avisamos que hay muchas películas y series que vas a querer ver ahora mismo.

Netflix: Conoce los estrenos de marzo

Así que ve preparando las palomitas, la pijama y una cobijita porque no vas a querer salir de casa para nada el fin de semana después de ver el catálogo con películas, series, documentales y especiales que tiene lista la plataforma de streaming.

SERIES



1 de marzo.- La vida desastrosa de Saiki K, Temporada 3

2 de marzo.- Atlanta. Temporada de robos

7 de marzo.- La orden secreta

8 de marzo.- Fórmula 1: Drive to Survive

15 de marzo.- Turn Up Charlie, Queer Eye (T3), Love, Death & Robots, Arrested Development (T5).

22 de marzo.- Historia de un crimen: Colosio

29 de marzo.- Santa Clarita Diet (T3) y Osmosis

PELÍCULAS



1 de marzo.- El niño que domó el viento, Parque Jurásico (1-3), Rápido y furioso (1-6), Realmente amor, Cómo enamorar a una chica punk, Identidad desconocida (1-4).

8 de marzo.- Juanita

13 de marzo.- Triple Frontera

22 de marzo.- The Dirt y Durante la tormenta

28 de marzo.- El pianista

29 de marzo.- Emboscada



DOCUMENTALES Y ESPECIALES



1 de marzo.- Losers

4 de marzo.- The Dawn Wall

12 de marzo.- Jimmy Carr: The Best of Ultimate Gold Greatest Hits

19 de marzo.- Amy Schumer Growing

29 de marzo.- La leyenda de la isla con Coca