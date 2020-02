Netflix: Conoce las NOVEDADES en series, anime, películas y documentales

La paltaforma de Netflix está apostando de nueva cuenta por los contenidos de varios géneros; además en esta ocasión hay seis documentales o especiales y otras siete producciones animadas para niños.

No queda duda de que Netflix ha dado una gran sorpresa a sus suscriptores en Colombia con contenidos que estrenarán durante marzo de 2020; entre los que se encuentran 10 series, 11 películas, seis documentales y especiales, siete contenidos animados para niños y seis producciones de anime.

Series

Netflix: Conoce las NOVEDADES en series, anime, películas y documentales

La producción Élite, uno de los contenidos propios de la plataforma, estrena su tercera temporada el 13 de marzo con un nuevo asesinato que da inicio a un proceso investigativo; ‘Ozark’, la serie ganadora del Emmy empezará su tercera temporada el 27 de marzo, y la producción sobre la vida del primer superheroe afroamericano, ‘Black lightning’ estrenará su tercera temporada el 26 de marzo.

Entre otras de las opciones está ‘Brooklyn nine-nine’, que también estrena se sexta temporada, y ‘Heartland’ que lanza la 13, mientras que en series nuevas, llega ‘Los asesinatos de Valhala’ el 13 de marzo; ‘Carta al rey’ el 20; ‘The circle: Brasil’ el 11, y ‘Bloodride’ y ‘Velvet colección’ el 13 y primero de marzo, respectivamente.

Películas

Netflix: Conoce las NOVEDADES en series, anime, películas y documentales

Entre las producciones fílmicas llegan las originales de Netflix: Spenser: confidencial; Sitara: que las niñas sueñen por fin; Chicas perdidas; El Hoyo; Hogar, y La marca del demonio. De otras casas productoras también se estrenarán Hasta que la muerte los juntó; Ghost rider, el vengador fantasma; Terremoto: la falla de San Andrés; Life: vida inteligente, y Noche de Venganza.

Para los más pequeños

Netflix: Conoce las NOVEDADES en series, anime, películas y documentales

Las producciones infantiles tienen como novedad el primero de marzo Tut tut Cory bólidos, una serie llena de fiestas, bailes y cumpleaños; el cinco estrena El pequeño Bheem: festival de colores, sobre un bebe que hace travesuras para festivales de primavera; el 10 está programada Carmen Sandiego: ¿robar o no robar?, una aventura 100% interjectiva para los niños; Shaun, el cordero: aventuras en mossy bottom, que se estrenará el 17 y días después Dragons: rescue riders hunt for the golden dragon; todas originales de Netflix.

TE PUEDE INTERESAR: Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis tendrá una serie en Netflix ¡confirmado!

Cabe destacar que en anime están las nuevas temporadas de Castlevania y los nuevos 7 Seeds, La princesa Mononoke, entre otros.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana