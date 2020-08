Netflix: Conoce TODOS los estrenos de Septiembre 2020

Netflix se ha colocado como una de las plataformas de streaming más populares en todo el mundo, y no podemos negar que ahora se ha convertido en un esencial en nuestras vidas, más aún cuando nuestro tiempo en casa ha aumentado al 100%.

Sin embargo esto ha ocasionado que el extenso catálogo de esta plataforma nos resulte bastante pequeño, pues sólo nos basta un fin de semana para terminar de ver temporadas completas de nuestras series favoritas. Pero este problema se terminará en uno días con los nuevos estrenos de Septiembre 2020.

Recordemos que una de las características que más nos encantan de Netflix, es que justamente cada mes nos sorprende con nuevos contenidos en películas, series, documentales y animes, es decir, para todos los gustos y necesidades.

Los estrenos de Septiembre 2020 en Netflix

Así que sin más rodeos, aquí te mostramos la lista completa de los estrenos de Netflix para este mes de septiembre:

Series

1 de septiembre: Keeping Up With The Kardashians, Temporada 3 y 4

1 de septiembre: Grey’s Anatomy, Temporada 16

4 de septiembre: Lejos

9 de septiembre: Organízate con el Método The Home Edit

11 de septiembre: Casi una Duquesa

15 de septiembre: Las crónicas del taco, Volumen 2

16 de septiembre: Baby

18 de septiembre: Ratched

Series de estreno en Netflix

Películas

1 de septiembre: Parásitos

4 de septiembre: Estoy pensando en dejarlo

8 de septiembre: The Post: Los Oscuros Secretos del Pentágono

9 de septiembre: Corazón Loco

11 de septiembre: Se busca papá

16 de septiembre: El diablo a todas horas

16 de septiembre: El Practicante

22 de septiembre: Lady Bird

23 de septiembre: Enola Holmes

Septiembre: Annabelle 2: La Creación

Septiembre: El Sorprendente Hombre Araña

Septiembre: La Niñera: Reina Letal

Septiembre: Amor Garantizado

Películas de estreno en Netflix

Documentales y especiales

2 de septiembre: Chef’s Table: BBQ

9 de septiembre: El Dilema de las redes sociales

9 de septiembre: La Línea: La Sombra del Narco

16 de septiembre: Challenger: El vuelo final

21 de septiembre: El Papa Francisco: Un hombre de palabra

24 de septiembre: The Chef Show, Temporada 2

Septiembre: Familia de medianoche

Especiales de estreno en Netflix

Niños y familia

1 de septiembre: Un jefe en pañales: ¡Atrapa al bebé!

10 de septiembre: Julie and the phantoms

18 de septiembre: Jurassic World: Campamento Cretácico

Septiembre: Pollitos en Fuga

Septiembre: La gran aventura LEGO

Septiembre: Emoji: la película

Septiembre: Mascotas unidad

Septiembre: Chico Bon Bon: Un mono con herramientas

Contenido infantil de estreno en Netflix

Anime

10 de septiembre: Memorias de Idhún

17 de septiembre: Dragon’s Dogma

1 de septiembre: The Promised Neverland

Septiembre: Beyblade Burst Turbo, Temporada 1