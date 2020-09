Netflix: Conoce TODOS los estrenos de Octubre 2020

Tenemos que reconocer que Netflix se ha convertido en un esencial dentro de nuestras vidas, sobretodo estos últimos meses que nuestro tiempo en casa se ha multiplicado en gran medida.

Y aunque esta plataforma se distingue por tener uno de los catálogos más extensos, en ocasiones ya no sabemos qué mirar. Y esta es una de las razones por las cuales Netflix nos sorprende cada mes con nuevos títulos. ¡Y aquí te tenemos la lista completa de los estrenos de octubre 2020!

Estrenos de Octubre 2020 en Netflix

Una de las características que más disfrutamos de esta plataforma, es que contempla contenidos para todos los gustos ¡y lo decimos de manera literal!, pues en su catálogo podemos encontrar desde las mejores películas hasta las series, animes, caricaturas y documentales más interesantes.

Así que sin más rodeos, aquí te mostramos la lista completa de los estrenos de Netflix para este mes de octubre. ¡Únicamente tendrás que preocuparte por hacer palomitas!

Series

1 de octubre: La esposa que conozco, Temporada 1

1 de octubre: How to Get Away With Murder, Temporada 6

1 de octubre: Buenos días, Verónica

2 de octubre: Emily en París

9 de octubre: La universidad para sordos

9 de octubre: La maldición de Bly Manor

9 de octubre: Riverdale, Temporada 4

15 de octubre: Distanciamiento social

16 de octubre: Alguien tiene que morir

16 de octubre: La Revolución

16 de octubre: Star Trek: Discovery, Temporada 3

16 de octubre:Grand Army

20 de octubre: Flash, Temporada 6

21 de octubre: No necesitan presentación con David Letterman, Temporada 3

22 de octubre: The Alienist: El ángel de la oscuridad

22 de octubre: Tú, yo y ella, Temporada 5

23 de octubre: Gambito de reina

27 de octubre: Arrow, Temporada 8

30 de octubre: Somebody Feed Phil, Temporada 4

Películas

1 de octubre: Cementerio maldito 1 y 2

1 de octubre: Ecos mortales

1 de octubre: El rescate

1 de octubre: Pacto criminal

1 de octubre: Batman: El caballero de la noche

1 de octubre: El agente de C.I.P.O.L.

1 de octubre: Blade Runner 2049

1 de octubre: Godzilla

2 de octubre: Ahí te encargo

2 de octubre: Vampires vs. the Bronx

2 de octubre: Un lugar en silencio

7 de octubre: El Halloween de Hubie

12 de octubre: Rapera a los 40

2 de octubre: Dunkerque

15 de octubre: Guía de una niñera para cazar monstruos

15 de octubre: Solo los valientes

16 de octubre: El juicio de los 7 de Chicago

18 de octubre: IT

21 de octubre: Rebeca

22 de octubre: El cadáver

23 de octubre: 12 horas para sobrevivir

23 de octubre: Rocky I, II, III, IV y V

23 de octubre: Rocky Balboa

23 de octubre: Creed: Corazón de campeón

23 de octubre: Creed 2: Defendiendo el legado

23 de octubre: Bastardos sin gloria

23 de octubre: Se busca

23 de octubre: Lucy

23 de octubre: Más allá de la Luna

28 de octubre: Amor de calendario

28 de octubre: No me las toquen

Documentales

1 de octubre: Ya me voy

1 de octubre: Carlos Almaraz: El pintor que jugaba con fuego

14 de octubre: BlackPink: Light Up the Sky

19 de octubre: Misterios sin resolver, Volumen 2

22 de octubre: Salud para todos

27 de octubre: Sarah Cooper: Everything´s Fine

27 de octubre: Vilas: Serás lo que debas ser o no serás nada

28 de octubre: Los secretos de la tumba de Saqqara

Octubre: Un mundo azul

Infantil

1 de octubre: Scooby- Doo: Monstruos sueltos

1 de octubre: La peor bruja, Temporada 4

1 de octubre: Carmen Sandiego, Temporada 3

2 de octubre: Tut Tut Cory Bólidos: Halloween

9 de octubre: Supermonstruos: Día de Muertos

9 de octubre: Rápidos y furiosos: Espías al volante, Temporada 2

16 de octubre: Academia de cachorros, Temporada 2

20 de octubre: El autobús mágico vuelve a despegar: La conexión Frizz

23 de octubre: Nanny McPhee: La nana mágica

25 de octubre: LEGO Ninjago: La película

27 de octubre: Chico Bon Bon: Un mono con herramientas, Temporada 4

Anime

1 de octubre: Sword Art Online: Alicization

12 de octubre: One Piece: East Blue

27 de octubre: Sangre de Zeus

30 de octubre: Black Butler II

30 de octubre: Black Butler II: OVA