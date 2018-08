Netflix: Cartelera México septiembre 2018

Diversas series, documentales y películas infantiles, drama, comedia, terror; entre otras serán parte de la nueva cartelera que Netflix lanzará en septiembre 2018 para los mexicanos.

Cartelera de series - Netflix México:

1 de septiembre.-

La catedral del mar

How to Get Away With Murder (T4)

Gotham (T4)

Marvel - Inhumans (T1)

Anatomía de Grey (T14)

The Last Kingdom (T2)

3 de septiembre.-

Ash vs. Evil Dead (T2)

7 de septiembre.-

Atypical (T2)

Las chicas del cable (T3)

Marvel - Iron Fist (T2)

10 de septiembre.-

Supergirl (T3)

11 de septiembre.-

DC's Legends of Tomorrow (T3)

14 de septiembre.-

The World's Most Extraordinary Homes (T2)

BoJack Horseman (T5)

American Vandal (T2)

Ingobernable (T2)

21 de septiembre.-

Maniac: Miniserie

The Good Cop

25 de septiembre.-

Once Upon a Time (T7)

Marvel - Runaways (T1)

28 de septiembre.-

Made in México

El marginal (T2)

The Good Place (T3)

Jack Whitehall: Travels with My Father

Cartelera de películas - Netflix México:

1 de septiembre.-

Francisco: El padre Jorge

El médico alemán

Marvel - Ant-Man

La maldición de Thelma

Carol

Mi abuela

7 de septiembre.-

The Most Assassinated Woman in the World

Sierra Burgess es una loser

9 de septiembre.-

Jason Bourne

Los postar nunca se detienen

12 horas para sobrevivir: El año de la elección

12 de septiembre.-

En carne propia: Los últimos días de Stefano Cucchi

14 de septiembre.-

La tierra de hábitos constantes

15 de septiembre.-

Brooklyn: Un amor sin fronteras

18 de septiembre.-

Born to Be Blue: La historia de Chet Baker

21 de septiembre.-

Nappily Ever After

28 de septiembre.-

Hold the Dark

Cartelera de documentales - Netflix México:

1 de septiembre.-

Mountain

12 de julio de 1998: El día perfecto

Walk with Me

7 de septiembre.-

City of Joy

12 de septiembre.-

Jane

14 de septiembre.-

Boca Juniors confidencial

18 de septiembre.-

Sepultura Endurance

21 de septiembre.-

Quincy

28 de septiembre.-

Chef's Table: Volumen 5

Películas y series infantiles - Netflix México:

1 de septiembre.-

Doctora Juguetes y su hospital

Disney/Pixar - Intensa-mente

7 de septiembre.-

Robot 7723

Stretch Armstrong y los guerreros Flex (T2)

14 de septiembre.-

Supermonstruos: Una fiesta monstruosa: Canciones

Príncipe de los dragones

21 de septiembre.-

Hilda

28 de septiembre.-

ReBoot: El código guardían (T2)

30 de septiembre.-

Hotal Transilvania 2