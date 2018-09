Netflix: Cartelera México octubre 2018

Diversas series, documentales y películas infantiles, drama, comedia, terror; entre otras serán parte de la nueva cartelera que Netflix lanzará en octubre 2018 para los mexicanos.

Cartelera de series - Netflix México:

1 de octubre.-

Salvation

4 de octubre.-

Violet Evergarden. Especial (Episodio extra)

5 de octubre.-

Élite

Big Mouth

Dancing Queen

11 de octubre.-

Riverdale

12 de octubre.-

La maldición de Hill House

Las curiosas creaciones de Christine McConnell

FIGHTWORLD

Flash - Temporada 4

13 de octubre.-

Dinastía - Temporada 2

14 de octubre.-

Historia taiwanesa de dos ciudades

15 de octubre.-

Los Siete Pecados Capitales: Resurgen los Mandamientos

16 de octubre.-

Black Lightning - Temporada 2

17 de octubre.-

Arrow - Temporada 6

19 de octubre.-

Marvel – Daredevil - Temporada 3

Distrito salvaje

Wanderlust

Ask the Doctor

Lo que vi

24 de octubre.-

Guardaespaldas

25 de octubre.-

Suits - Temporada 8

26 de octubre.-

El mundo oculto de Sabrina

Castlevania - Temporada 2

Cartelera de películas - Netflix México:

1 de octubre.-

Secreto de sangre

3 de octubre.-

Operación final

La iniciación

The Intervention

5 de octubre.-

Vida privada

Habitación verde

10 de octubre.-

22 de julio

Un holograma para el Rey

12 de octubre.-

Apóstol

Errementari: El herrero y el diablo

15 de octubre.-

Escalofríos

Slow West

En la cuerda floja

19 de octubre.-

Derren Brown: Sacrifice

El regreso del demonio

22 de octubre.-

Caballo de guerra

24 de octubre.-

Batman Ninja

25 de octubre.-

Kick-Ass 2

26 de octubre.-

Been so long: Y todo cambió

27 de octubre.-

Hairspray Live!

29 de octubre.-

La venganza perfecta

31 de octubre.-

Rock the Kasbah: Descubriendo una estrella

Cartelera de documentales - Netflix México:

2 de octubre.-

Joe Rogan: Strange Times

11 de octubre.-

Sal, grasa, ácido, calor.

12 de octubre.-

Feministas: ¿qué estaban pensando?

19 de octubre.-

Making a Murderer - Parte 2

Hip-Hop Evolution - Temporada 2

23 de octubre.-

ADAM SANDLER 100% FRESH

Cartelera de KIDS - Netflix México:

1 de octubre.-

Una bruja en apuros

My Little Pony - Equestria Girls: Amistad olvidada

My Little Pony - Equestria Girls: Montaña rusa de amistad

4 de octubre.-

Con la piel de gallina

5 de octubre.-

Supermonstruos: Especial de Halloween

Supermonstruos -Temporada 2.

12 de octubre.-

Un jefe en pañales: De vuelta a los negocios - Temporada 2

Tarzán y Jane. Temporada 2

21 de octubre.-

Robozuna

22 de octubre.-

Disney - Jim y el durazno gigante.