Netflix: Cartelera México noviembre 2018

Nuevas series, películas y una cartelera extra de estrenos formarán parte de la nueva cartelera que Netflix lanzará en noviembre 2018 para los mexicanos, prepárate porque están próximas a llegar a tu plataforma digital de streaming.

Cartelera de Series Originales - Netflix México:

1 de noviembre.-

Teen Wolf T6

The Kindness Diaries T2

2 de noviembre.-

¡Llama a mi agente! T2-3

6 de noviembre.-

Trotsky T1

9 de noviembre.-

Westside

The Sinner T2

11 de noviembre.-

Nowhere boys

19 de noviembre.-

The Last Kingdom T3

20 de noviembre.-

Todo el mundo a la mesa

23 de noviembre.-

Frontier T3

Fugitiva T1

Judge vs judge T1

24 de noviembre.-

Cómo defender a el asesino T4

25 de noviembre.-

Serial Killer with Piers Morgan T1

26 de noviembre.-

Clean with Passion for Now T1

30 de noviembre.-

F is for Family T3

30 de noviembre.-

Love and Fortune T1

Cartelera de Películas Originales - Netflix México:

1 de noviembre.-

La roca

Océanos de fuego

Qué esperar cuando estás esperando

Seis días y siete noches

12 monos

La boda de mi mejor amiga

Hijos de los hombres

Supercutres

Las grietas de Jara

Soul Surfer

Setp Up: All In

Supercutres

Taxi 4

Ted

ABCD' 1 y 2

Aquí y ahora

Asalto al tren Pelham 123

Barfi

Diablo

Edge of Fear

El guerrero nº 13

