Netflix CANCELA la serie Dark Crystal: Age of Resistance

La historia de Thra en Netflix ha terminado, io9 ha confirmado exclusivamente que el servicio de transmisión ha optado por no renovar The Dark Crystal: Age of Resistance, lo que significa que la serie ha llegado a su fin después de solo una temporada.

Más de un año después de que la serie debutó por primera vez en el servicio de transmisión, la directora ejecutiva y productora ejecutiva de Jim Henson Company, Lisa Henson y Netflix, compartieron con io9 que no habrá otra temporada de Age of Resistance, la innovadora serie basada en la película de fantasía de Jim Henson. En un comunicado, Henson agradeció a los fanáticos por su apoyo y dijo que están buscando otras formas de continuar la historia.

“Podemos confirmar que no habrá una temporada adicional de The Dark Crystal: Age of Resistance. Sabemos que los fanáticos están ansiosos por saber cómo concluye este capítulo de la saga The Dark Crystal y buscaremos formas de contar esa historia en el futuro. Nuestra empresa tiene el legado de crear mundos ricos y complejos que requieren innovación técnica, excelencia artística y una narración magistral" indicó.

Así mismo aseguró "Nuestra historia también incluye producciones que son perdurables, a menudo encuentran y hacen crecer su audiencia con el tiempo y demuestran una y otra vez que los géneros de fantasía y ciencia ficción reflejan mensajes eternos y verdades que siempre son relevantes. Estamos muy agradecidos con Netflix por confiar en nosotros para realizar esta ambiciosa serie; Estamos profundamente orgullosos de nuestro trabajo en Age of Resistance y de la aclamación que ha recibido de los fanáticos, críticos y nuestros compañeros, y más recientemente recibió un Emmy por el programa para niños sobresalientes".

Pese a que ganó un Emmy Netflix canceló la serie Dark Crystal: Age of Resistance

Netflix también emitió un comunicado a io9, felicitando a la serie por su victoria en un Emmy y agradeciendo a la gente detrás de escena por crear el programa:

“Estamos agradecidos con los artistas maestros de Jim Henson Company por dar vida a The Dark Crystal: Age of Resistance para los fans de todo el mundo. Agradecemos a los productores ejecutivos Lisa Henson y Halle Stanford, y Louis Leterrier, quienes también dirigieron todos los episodios, así como a los guionistas, el elenco y el equipo por su excelente trabajo y emocionados de haber sido reconocidos con el Emmy este fin de semana ".

The Dark Crystal: Age of Experience debutó en Netflix en agosto de 2019. Dirigida por Louis Leterrier, la serie contó con un elenco repleto de estrellas y una tecnología de títeres que cambió la industria, como se muestra en el documental detrás de escena de Netflix, The Crystal Calls. La primera temporada terminó en un suspenso, con el fragmento de cristal que se descubrió y los clanes de Thra finalmente se unieron contra los Skeksis. Los showrunners le dijeron previamente a io9 que le enviaron toda la historia a Netflix y saben cómo quieren que termine, pero 13 meses después, el futuro del programa aún estaba en el aire.

Netflix no es ajeno a la cancelación de programas, pero la red normalmente es bastante rápida para informarnos si una serie tiene futuro en su plataforma o no. Mientras miraba 12 series de libros de ciencia ficción, fantasía, terror y cómics que Netflix se negó a renovar en los últimos dos años, descubrí que, en promedio, se cancelaron entre uno y seis meses después del debut de la última temporada. A algunos de ellos, como Jessica Jones y Chilling Adventures of Sabrina, se les dijo que fueron cancelados antes de que salieran al aire sus últimas temporadas. El retraso más largo fue Mystery Science Theatre 3000, que fue cancelado poco más de un año después del debut de los episodios de "The Gauntlet".

¿Por qué Netflix canceló Dark Crystal: Age of Resistance?

No está claro por qué no se renovó exactamente la serie, pero algunos han especulado sobre el retraso y los problemas relacionados. El drama detrás de escena reportada indica que la serie fue considerada un error para la plataforma de transmisión, y una fuente le dijo a Hollywood Reporter a principios de este mes que el fracaso de Age of Resistance fue una de las razones por las que Netflix recientemente expulsó a la ejecutiva Cindy Holland, quien ayudó a dar vida a la serie.

La serie fue referida como una "decepción costosa", según la fuente anónima. Le pedimos a Henson y Netflix comentarios sobre estas afirmaciones, pero no dieron una respuesta.

Mientras hablamos con el productor ejecutivo Javier Grillo-Marxuach a principios de este año sobre Cowboy Bebop, también hablamos de Age of Resistance. Señaló que el programa no solo era caro de hacer, sino que contaba con la duración de rodaje más larga en la historia de Netflix.

Señaló: "Este no es un programa en el que tienes una franquicia en la que puedes decir:" Está bien, contrataremos a un grupo de nuevos escritores para que vean la primera temporada ". Este es un trabajo dinástico de amor artesanal. Para hacerlo bien, necesitas a todos. Necesitas a los Henson, necesitas a los Frouds"

"Necesita una cierta cantidad de compromiso económico y en términos de tiempo. Y es difícil hacerlo bien. De todo en lo que he trabajado, este sería probablemente el más difícil de hacer bien. Y las condiciones deben reunirse para que sea exactamente lo que debe ser " continuó.

Con ese fin, algunos de los miembros clave del equipo detrás de Age of Resistance ya se han trasladado a otros proyectos de Netflix como el director Louis Letterier, quien está en la línea de dirigir Bright 2, la secuela de la película de fantasía moderna escrita por el depredador sexual acusado Max Landis. Mientras tanto, Lisa Henson se mantiene ocupada con la adaptación de Pinocho de Guillermo del Toro, y Grillo-Marxuach trabaja como guionista en Cowboy Bebop de Netflix.

Los Emmy de este año no fueron un éxito para los programas de televisión nerds, con la excepción de Watchmen de HBO (que hizo historia en los cómics al ganar la Mejor Serie Limitada), The Mandalorian, Rick and Morty, aunque la precuela aclamada por la crítica de la épica de fantasía de Jim Henson ganó, como señaló la declaración de Henson, un Emmy de artes creativas al mejor programa infantil.

La primera y única temporada de The Dark Crystal: Age of Resistance se encuentra actualmente en Netflix. También hay varios libros y novelas gráficas que han salido que expanden el mundo de Thra, sin embargo, ninguno de ellos ha contado la historia aún sin terminar de Age of Resistance.