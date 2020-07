Netflix CANCELA el show cómico de Chris D'Elia por acusaciones de acoso sexual

Después de que varias mujeres se presentaron para acusar al comediante Chris D’Elia de mala conducta sexual, incluida la solicitud de fotos de niñas menores de edad, Netflix desechó un próximo programa cómico protagonizado por D’Elia y su amigo, el comediante, Bryan Callen.

Según el diario Los Angeles Times, "la serie no escrita tenía como objetivo centrarse en la relación entre los dos cómics y su afinidad por traicionar, según fuentes familiarizadas con el acuerdo".

Chris D’Elia ha negado las acusaciones hechas en su contra

El programa aún no había entrado en producción, y un portavoz de Netflix confirmó al Times que fue descartado después de que los acusadores de Chris D’Elia se hicieran públicos en junio.

Los tres especiales de standup en Netflix de Chris D’Elia todavía están disponibles para transmitir en el sitio, al igual que la serie You, en la que su personaje victimiza a las niñas menores de edad.

Chris D’Elia niega acusaciones de acoso sexual

Chris D’Elia emitió un comunicado en junio negando que él "persiguiera a sabiendas" a mujeres menores de edad.

"Sé que he dicho y hecho cosas que podrían haber ofendido a las personas durante mi carrera, pero nunca he buscado a sabiendas a mujeres menores de edad en ningún momento", dijo Chris D’Elia en el comunicado.

“Todas mis relaciones han sido legales y consensuadas y nunca he conocido o intercambiado ninguna foto inapropiada con las personas que han tuiteado sobre mí. Dicho esto, realmente lo siento mucho. Era un tipo tonto que ABSOLUTAMENTE me dejé atrapar por mi estilo de vida. Es culpa mía. Lo tengo. He estado reflexionando sobre esto durante algún tiempo y prometo que continuaré mejorando".

Chris D’Elia fue despedido por CAA y su compañía de gestión 3 Arts poco después de que surgieran también las acusaciones.

Hasta el momento, tres de los especiales de comedia de Chris D’Elia siguen disponibles para streaming en Netflix: Incorrigible (2015), Man on Fire (2017) y No Pain (2020), además de la segunda temporada del programa You, en la que interpretó a un hombre que abusa de una niña de 15 años.

El personaje de Chris D’Elia, Henderson, fue asesinado y no aparecerá en la temporada 3 de la serie.