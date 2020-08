Netflix CANCELA Altered Carbon ¡No habrá tercera temporada!

Netflix no avanzará con más de su serie de ciencia ficción cyberpunk Altered Carbon. Deadline informa que el servicio de transmisión se negó a solicitar una tercera temporada del programa.

La primera temporada de la serie fue protagonizada por Joel Kinnaman. La segunda temporada de ocho episodios fue protagonizada por Anthony Mackie y debutó en febrero. La película de anime Ann siguió en marzo.

Según el informe, Netflix tomó esta decisión en abril y no se vio influenciada por la pandemia de coronavirus, que sí influyó en la decisión de la compañía de cancelar otros dos programas. Laeta Kalogridis creó Altered Carbon como una adaptación de la novela del mismo nombre de Richard K. Morgan de 2002.

La cancelación de Altered Carbon tomó por sorpresa a la audiencia de Netflix

En febrero, Mackie habló con ComicBook.com sobre hacerse cargo de Kinnaman en el papel principal de Altered Carbon. "Bueno, la primera temporada fue muy diferente a la segunda y, ya sabes, Takeshi estaba buscando venganza", dijo Mackie.

"Entonces, era un personaje muy oscuro, muy mezquino, muy estoico. Así que, al comienzo de esta temporada, quería traer esa misma energía y permitir que la temporada lo afectara, lo convirtiera y lo hiciera más emocional, porque no estás preocupado por la trama de la segunda temporada, tienes que pensar en la trama desde el primer episodio hasta el final de la segunda temporada. Entonces, estaba tratando de jugar con eso y realmente me gusta lo que Joel y Will pudieron hacer en la primera temporada, así que extrayendo un poco de eso pero poniéndole mi funk" comentó Mackie.

¿De que trata Alterd Carbon?

En Altered Carbon, la sociedad se transforma mediante una nueva tecnología que permite digitalizar la conciencia, haciendo que los cuerpos humanos sean intercambiables y la muerte impermanente. La segunda temporada tuvo lugar 30 años después de la primera.

Altered Carbon no tendrá tercera temporada, pues la serie fue cancelada por Netflix

En la sinopsis oficial de la segunda parte de Altered Carbon, se puede leer "la segunda temporada del sofisticado y convincente drama de ciencia ficción encuentra a Takeshi Kovacs (Anthony Mackie), el único soldado superviviente de un grupo de guerreros interestelares de élite, que continúa su búsqueda centenaria para encontrar su amor perdido. Quellcrist Falconer (Renée Elise Goldsberry). Después de décadas de recorrer planetas y buscar en la galaxia, Kovacs se ve reclutado de regreso a su planeta natal de Harlan's World con la promesa de encontrar a Quell. Perseguido por su pasado y responsable de investigar una serie de brutales asesinatos, Kovacs se sorprende al descubrir que su nueva misión para resolver el crimen y su búsqueda para encontrar Quell son una y la misma. Con la ayuda de su leal AI Poe (Chris Conner), Kovacs ahora debe asociarse con nuevos aliados para burlar a sus enemigos y encontrar la verdad: ¿Quién es Quellcrist Falconer?”

La temporada dos de Altered Carbon fue protagonizada por Anthony Mackie, Renée Elise Goldsberry, Lela Loren, Simone Missick, Chris Conner, Dina Shihabi y Torben Liebrecht. Will Yun Lee y James Saito fueron las estrellas invitadas.

Altered Carbon fue producida por Skydance television, y sus productores ejecutivos fueron Alison Schapker, Laeta Kalogridis, James Middleton, Rose Lam, Bradley J. Fischer, James Vanderbilt, Mike Medavoy y Arnold W. Messer, junto a David Ellison, Dana Goldberg y Marcy Ross para Skydance.