Netflix: Altered Carbon estrena su ANIME en marzo y tiene todo para el éxito

Altered Carbon es una serie de Netflix del género ciencia ficción, la cual estuvo cargada de mucha acción con Joel Kinnaman y Martha Higareda desde 2018, continuando durante dos temporadas y regresando en marzo a la plataforma de streaming en su versión anime, bajo el nombre de “Altered Carbon: Reenfundados” en su primer tráiler oficial.

Esta película anime promete tener toda la esencia de la primera temporada de Altered Carbon, pues destaca la compleja trama con la que sorprendió la serie en el 2018, al igual que un potente arte conceptual ubicado en Japón, pues se pretende expandir el universo de la serie de Netflix adentrándonos a la época de los yakuzas.

Así luce el anime de Altered Carbon

Este anime cyberpunk de Altered Carbon nos trae de regreso a Takeshi Kovacs como protagonista, quien ahora deberá proteger a una tatuadora mientras investiga su pasado sobre una misteriosa muerte de un jefe yakuza, al igual de incluir historia completamente original para no ser un remake de la serie con Martha Higareda.

Recordando que la segunda temporada de Altered Carbon no tuvo tanto éxito como su predecesora y que no mostró la complejidad de la trama como se vio en un principio, ahora su película anime con duración de 1 hora 14 minutos, está programada para estrenar en Netflix este 19 de marzo del 2020.

El anime de Altered Carbon tiene a un poderoso equipo en su producción, pues la historia fue escrita por Dai Sato, quien ha trabajado en “Cowboy Bebop” y “Ghost in the Shell: Stand Alone Complex”.

La animación de la película “Altered Carbon: Reenfundados” es cien por ciento anime a computadora, con una gran dosis de acción, cyberpunk, a Tsukasa Kondo como guionista y a Jo Nakajima como director.