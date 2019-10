Netflix: Adiós "Señor de los Anillos" HOLA "Rápidos y furiosos 8" ¡Noviembre!

El día de hoy Netflix, plataforma mundial de streaming de series y películas originales, ha estrenado el video con la lista de estrenos para este mes de noviembre próximo, prepárate pues necesitarás agarrar tu agenda para no perder de vista cada uno de ellos.

En la categoría de drama veremos muchas series y películas producidas por ellos, pero una de las más esperadas es la de “El Irlandés” que tiene fecha de estreno para el 27 de noviembre, tendrémos que esperar un poco más pero Netflix asegura que valdrá la pena.

La segunda temporada de "The End Of The F***King World" será una de las primeras en llegar a la plataforma, pues estrenará el 5 de noviembre, su primera temporada fue una que se mantuvo en tendencia durante los primeros meses tras su llegada a Netflix.

Aunque la temporada de películas de terror temática para Halloween, Día de Muertos o semejantes parece haber terminado, Netflix tiene preparado el estreno de más películas como "El Rey", "La Música del Terremoto", "American Son", entre otras, si aún no has visto “Eli” estás a tiempo de ser advertido pues promete ser una de las más terroríficas para ver este 31 de julio.

Por otro lado Navidad está cada vez más cerca, con ello estrenos de Netflix con temática de celebración familiar como lo veremos en "Navidad, loca navidad", "El Caballero de la Navidad", "Noches Blancas" y "Los Súper Monstruos Salvan la Navidad".

Una de las licencias que vencen, se llevan la triste noticia de que no veremos más la saga de “El Señor de los Anillos”, pero para compensarlo da bienvenida a un especial para los que gustan de las películas de acción y muchos motores, así es verás a los reyes de las carreras y automóviles con “Rápidos y Furiosos 8”.

Aquí abajo te dejamos la lista completa de las series que se van, muchos de ellos directamente de Netflix de los Estados Unidos:

1 DE NOVIEMBRE

300

La vida de un perro

Mejor imposible

Madagascar: Escape 2 Africa

Scary Movie 2

Scream

Seal Team Six: The Raid on Osama Bin Laden

Sex and the City: The Movie

Stardust

El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey

El Señor de los Anillos: Las dos torres

Sexto sentido

16 DE NOVIEMBRE

Mamma Mia!

22 DE NOVIEMBRE

Nikita: Temporada 1-4

23 DE NOVIEMBRE

El camino rojo: Temporada 1-2

29 DE NOVIEMBRE

Coco

