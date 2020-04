Netflix: “A todos los chicos de los que me enamoré” inspira colección de H&M

Netflix y H&M se han unido para crear una colección de ropa inspirada en Lara Jean, protagonista de “A todos los chicos de los que me enamoré”, cuyo estilo ha llamado mucho la atención.

De la colección de H&M y Netflix

Semanas después del estreno de la secuela de Netflix, “A todos los chicos: P.D. Todavía te quiero”, la cual tuvo el mismo éxito que su predecesora, H&M decidió honrar a la protagonista de ambas cintas.

“Entra al encantador mundo de la bulliciosa serie de películas de comedia romántica “A todos los chicos de los que me enamoré”. Esta exclusiva colección de primavera inspirada en nuestra mega enamorada del estilo, Lara Jean”.

De acuerdo a Emily Björkeheim, directora de diseño de H&M, la nueva colección de “A todos los chicos de los que me enamoré” tiene un estilo súper femenino y romántico.

“En todo el mundo, los fanáticos conectaron profundamente con Lara Jean, su visión romántica y su sentido del estilo. Esta nueva colección de primavera es nuestra celebración de las comedias románticas, canalizando la moda, el encanto y el mensaje inclusivo de las dos películas”.

El estilo de Lara Jean, estrella de Netflix

Con un total de 17 prendas, H&M se une a Netflix para acercar el romántico y femenino de Lara Jean a los fans de “A todos los chicos de los que me enamoré”.

El estilo de Lara Jean

Desde detalles femeninos, piezas de hombros inflados, estampados florales y un dominio total del color rosa, la colección de “A todos los chicos de los que me enamoré” es una oda al amor y el romance.

Además, H&M ha lanzado un nuevo filtro de Instagram llamado, "Club de Fans To To the the Boys x H&M" que invitan a los fans de “A todos los chicos de los que me enamoré” para usar cuando estrenen alguna de las piezas.