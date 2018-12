"Nervo" se presentará en Cancún con Pool Party

Las hermanas australianas Miriam y Olivia Nervo se presentarán en la ciudad como parte de un festival permanente del hotel Melody Maker el día jueves 13 de diciembre, en donde figuran como las primeras mujeres en usar este escenario.

Con una infraestructura de primera clase, Melody Maker abrirá sus puertas para las gemelas que han sabido ganarse un lugar en el mundo de la música electrónica y que han recorrido gran parte del mundo con sus famosos temas ‘We’re All no One’, ‘Yure Gonna Love Again’ o ‘The others boys’.

Nervo pisará el escenario que la semana pasada inauguró Miguel Bosé quien tuvo una excelente afluencia de visitantes y fans que fueron a ver su espectáculo en la zona hotelera de Cancún.

Además en este mes se presentarán otros cuatro artistas, el 20 Juan Magán, el 22 Tiesto, el 27 Yves y el 28 David Guetta, cada uno de los conciertos se realizarán en el hotel antes mencionado en la zona hotelera.

En esta ocasión Nervo será quien inaugure el modo de Pool Party del evento, la fiesta se realizará a partir de las 5 de la tarde y hasta la media noche, por lo que se espera gran afluencia de turistas, nacionales y locales.