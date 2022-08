Nerea, ex de Octavio Ocaña muestra desgarrador video en sus redes

A diez meses del lamentable fallecimiento del joven actor Octavio Ocaña, su exprometida, Nerea Godínez, le dedicó un tierno video en redes social al cual acompañó de una reflexión de lo dura que ha sido su vida sin su pareja y lo mucho que lo extraña, pese a que asegura haberse acostumbrado a no tenerlo cerca.

Recordemos que el, actor Octavo Ocaña está por cumplir un año de su muerte, el próximo 29 de octubre, luego de que perdiera la vida en un accidente automovilístico en el que se vio involucrada la policía del Estado de México, y se generara una polémica sobre si los elemento de seguridad habían atentado contra el joven y ellos habrían sido quienes le arrebataron la vida.

A través de sus redes sociales la joven Nerea Godínez compartió una serie de grabaciones en donde se le ve con Octavio Ocaña, mientras los dos están muy felices y en su casa, pues la feliz pareja ya vivían juntos, al término de los videos en donde están juntos Nerea compartió un video de ella seria y visiblemente desconsolada.

Nerea dedica video y palabras a Octavio Ocaña

Para acompañar la publicación le dedicó un mensaje escrito, en el que aseguró que su amor por él no había cambiado, pues con el paso de los días y los meses se había fortalecido más. “Creo que estoy aprendiendo a estar sin ti, o más bien me estoy empezando a acostumbrar a estar sola”.

“Un mes más papi hermoso y aquí nada ha cambiado... el amor sigue intacto, creo que incluso más fuerte. Sé ha acabado casi la tristeza, suena bien no? ... El problema es que más bien ya no siento nada pero es peor, es como existir sin emociones, donde de pronto caes en cuenta que estas haciendo algo que sueles amar y simplemente no te causa ni la más mínima emoción..... como la que sentíamos tu y yo estando juntos.”, escribió la novia del difunto actor.

Dicha publicación generó cientos de comentarios de solidaridad hacia la joven, a quien le expresaron su cariño y sus deseos porque siga adelante, sumado a que los internautas también confesaron seguir extrañando a ‘Benito Rivers’, como se llamaba su personaje en la serie ‘Vecinos’.

“Mi niño Tavo siempre cuidará a su familia, al amor de su vida y a su niño André”, “Cada día lo extraño más”, “Ánimo preciosa, Tavito ya 10 meses y sigues doliendo todos te extrañamos infinitamente nunca entenderé porque la vida es tan injusta, tu eras tan feliz y te arrebataron tu felicidad”, “Cada que veo que subes estas publicaciones me pongo a verlas y siempre termino con lágrimas en los ojos”, son algunos de los comentarios al respecto.

