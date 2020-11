Nelly IMPACTA a fans con su presentación en los American Music Awards 2020

¡Nelly acaba de subir al escenario en los American Music Awards 2020!

El rapero de 46 años, acompañado por City Spud, interpretó sus éxitos clásicos "Country Grammar", "E.I." y "Ride Wit Me" este domingo, en vivo desde el Microsoft Theatre de Los Ángeles.

La aparición de Nelly en los American Music Awards se produce solo una noche antes del final de la temporada 29 de Dancing With the Stars.

Él y su compañera profesional, Daniella Karagach, llegaron al Top Four, junto con Kaitlyn Bristowe y Artem Chigvintsev, Nev Schulman y Jenna Johnson, y Justina Machado y Sasha Farber.

Nelly se prepara para final de DWTS

Nelly y Daniella realizarán dos rutinas el lunes por la noche. Primero, repetirán su Samba con "Rhythm of the Night" de DeBarge, luego bailarán un Freestyle con "Savage" de Megan Thee Stallion y "Hypnotize" de The Notorious B.I.G.

Además, Nelly subirá al escenario para interpretar un popurrí de sus grandes éxitos, mientras Daniella baila con su esposo, el compañero profesional de DWTS, Pasha Pashkov.

Nelly entra al Top 4 de Dancing With the Stars

Hablando con ET la semana pasada, Nelly explicó cómo ha podido equilibrar todo, los ensayos de Dancing With The Stars y los American Music Awards, en tan poco tiempo.

"No hay presión adicional. Esa es definitivamente la zona de confort de Nelly, podría hacer eso mientras duermo", dijo sobre sus actuaciones musicales. "Para DWTS, todavía no sé qué canciones voy a hacer, todavía lo estamos averiguando, pero definitivamente lo vamos a hacer".

"Y espero poder obtener mucha energía de estos profesionales y muchos de los bailarines para ayudarme", agregó. "Veremos si podemos divertirnos tres minutos y algo de cambio".

