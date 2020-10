Nelly Furtado celebra el 20 aniversario de su álbum debut, 'Whoa, Nelly!'

Nelly Furtado entró en escena por primera vez hace dos décadas cuando lanzó su álbum debut "Whoa, Nelly!" el 24 de octubre del 2000.

El viernes, la cantautora canadiense-portuguesa celebrará el 20 aniversario de su álbum doble platino, nominado al Grammy y certificado por la RIAA, con el lanzamiento de una edición expandida solo digital a través de Dreamworks / UMe.

"¡WOW! ¡Veinte años! ¿Cómo sucedió esto? ¡Tan emocionada! Gracias por todo el amor a lo largo de los años", escribió Nelly Furtado a través de Instagram el martes (20 de octubre) para acompañar un video de la cantante presentandose sí misma, 20 años después de lanzar su álbum debut.

"Me siento muy agradecida y con muchas ganas de hacer más música pop en el futuro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Obrigada! Y mucho amor, Nelly".

Las nuevas sorpresas de Nelly Furtado

La edición ampliada del vigésimo aniversario de "Whoa, Nelly!", que está disponible para pre-ordenar aquí, e incluirá las 12 pistas originales, como el sencillo ganador del Grammy, "I'm Like a Bird".

Nelly Furtado lanzó "I'm Like a Bird" como primer sencillo de "Whoa, Nelly"

El nuevo lanzamiento de Nelly Furtado también incluirá las cinco pistas de las dos discos del 2008 Special Edition, y cinco bonus tracks solo digitales.

La lista de 22 canciones ahora incluye la versión en vivo de "Baby Girl", "Party (Reprise)", el remix de Timbaland de "Turn Off the Light", "I'm Like a Bird (Junior Vasquez Club Anthem)" y "Onde Estas".

¿Cuál fue tu canción favorita de "Whoa, Nelly!"?, ¿Te gustaría escuchar música nueva de Nelly Furtado? Dinos en los comentarios.