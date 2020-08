Neil Gaiman confiesa que "Sandman" de Netflix se desarrollará en la actualidad

La adaptación de Netflix de "The Sandman" de Neil Gaiman será ligeramente diferente a la serie de cómics original. Mientras discutía la increíblemente popular novela gráfica y la adaptación de audio en el panel de DC FanDome con Dirk Maggs, G. Willow Wilson y Michael Sheen, Gaiman reveló el estado de la próxima adaptación de Netflix que se anunció en 2019.

"Sandman" de Netflix

Cuando se le presionó para obtener detalles sobre la tan esperada serie, Gaiman primero declaró lo obvio; Debido al brote del coronavirus, todo ha estado en pausa. Sin embargo, el autor reveló que había estado usando ese tiempo para conseguir que el guión "fuera lo más perfecto posible". Una tarea que admite, fue bastante divertida.

"En este momento, cuando el botón de pausa universal comienza a desaparecer, estamos comenzando a lanzar de nuevo", dijo Gaiman. “Recibo estos correos electrónicos maravillosos e inspiradores con diseños de producción con lugares que antes solo había visto en los cómics, que ahora se representan en 3D, y se me pide que comente al respecto. Eso es increíble."

"Sandman es una historia muy comprimida", dijo.

"El creador continuó comparando la nueva serie de Netflix con las adaptaciones actuales. “Parte de la alegría de hacer la adaptación de audio fue decir 'esto será lo más parecido que podamos hacer a un audiolibro de esas tres primeras novelas gráficas y, con suerte, todas las novelas gráficas'. Y lo vamos a empezar en 1988 y terminará alrededor de 1991 o 1992. 'Sandman' es una historia muy comprimida, aunque tiene lugar a lo largo del tiempo y el espacio ”.

Netflix será fiel a los personajes

“Lo que estamos haciendo con Netflix es decir 'OK, todavía va a comenzar en 1916, pero lo que sucede en' Sandman '1, el punto en el que comienza la historia no es 1988, es ahora. ¿Y cómo cambia eso la historia? ¿Qué nos da eso? ¿Qué nos hace tener que mirar que no tendríamos que mirar si lo estuviéramos estableciendo como una pieza de época? ¿Qué va a hacer eso con el género de los personajes, qué va a hacer con la naturaleza de los personajes? ¿Qué le hará eso a la historia? Y eso ha sido un placer absoluto.

Porque significa que siempre somos fieles a la historia y a los personajes. Pero nos da una tremenda libertad para decir: 'Está bien, si lo estuviéramos haciendo ahora, ¿qué sería' Sandman'? Y eso, de nuevo, es muy liberador ", concluyo.

¿Te emociona ver esta nueva producción? ¿Confías que Netflix hará buen trabajo?