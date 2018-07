"Necesito que guardes ahora mismo el pu** iPad" así reaccionó Orlando Bloom contra fan en obra de teatro

Sin fijarse en el que dirán Orlando Bloom interrumpió la función de 'Killer Joe' para pedir a una fan que guardara su iPad que, al parecer, solo estaba usando para ventilarse y no para grabar al actor.

Resulta que el actor Orlando Bloom regresó al West End londinense por primera vez después de una década con su primera obra en cinco años: 'Killer Joe', la misma que protagonizó Matthew McConaughey en su adaptación a la gran pantalla de 2011.

Entre fans y admiradores deseosos de ver en persona a su ídolo, da hincapié a situaciones incómodas, en especial debido a la insistencia de algunos miembros del público en sacar fotografías y grabar videos, lo que puede acabar resultando muy molesto para los protagonistas sobre todo cuando se realiza con los flashes activados.

Por lo que Orlando Bloom ya debe haberse enfrentado a alguna situación similar, sin ebargo, en esta ocasión el actor perdió la calma en plena representación al percatarse de que había un iPad apuntando en su dirección.

Según ha relatado el crítico de teatro Mark Shenton en su cuenta de Twitter, el actor interrumpió su diálogo para dirigirse hacia la mujer que sostenía la tableta y decirle:

"Necesito que guardes ahora mismo el pu** iPad y esperaré a que lo hagas". Minutos después volvió al escenario repitiendo: "Guarda el jo**do iPad y pienso esperar".

Molesto y cegado por la supuesta falta de respeto hacia su trabajo, parece que Orlando podría haberse precipitado a la hora de sacar conclusiones, ya que otro de los espectadores respondió al mencionado tuit con una nota aclaratoria que parecía dejar a la espectadora en mejor lugar.

"Yo estaba sentado detrás de ella y aunque parecía otra cosa, en su defensa debo decir que solo estaba usando [el iPad] para alimentar de energía un pequeño ventilador porque hacía mucho calor en el auditorio".

Hasta el momento el actor no ha dado alguna declaración al respecto sobre dicha acción , sin embargo, cabe recordar que no sería la primera vez que pasa esto, pues también varios artistas han hecho lo mismo como Benedict Cumberbatch que durante la representación de Hamlet en The Barbican Centre, acabó tan harto de las cámaras que le grababan en cada representación que pidió al teatro que prohibieran el uso de teléfono móviles en el interior del recinto y una noche acabó realizando un pequeño discurso improvisado a sus puertas para pedir a sus fans que no encendieran sus celulares durante la obra.

Aunque el actor estaba en todo su derecho de pedir o amonestar a alguien en la audiencia por su falta de decoro o respeto al elenco, también había mejores maneras de poder pedir al espectador respeto.