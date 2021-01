¿Necesitas una nueva serie? Estos son los mejores animes para ver en Netflix

Netflix se está volviendo cada vez más conocido por su contenido original que abarca desde The Queen's Gambit y Bridgerton hasta The Chilling Adventures of Sabrina, Space Force y #BlackAF.

Pero, ¿sabías que la plataforma de transmisión también está trabajando para expandir su biblioteca de anime?. Netflix ha estado agregando más y más series de anime a su repertorio y pronto, podría anunciarse un estreno.

Ya sea que sea un veterano que ve anime o un novato total, hay una serie de anime ahora disponible para transmisión en Netflix para todos los niveles de okatu.

Estas son algunas de las mejores series de anime en Netflix en este momento, tanto nuevos lanzamientos de anime como clásicos queridos.

Mejores animes en Netflix

Naruto

La historia de Naruto es la de un joven ninja llamado Naruto Uzumaki que anhela convertirse en un Hokage, líder de su aldea. Sueña con ser aceptado por sus compañeros y ser un héroe, algo con lo que todos podamos identificarnos.

La serie es una adaptación para televisión de la cuarta serie de manga japonesa más vendida en la historia (se vendieron más de 250 millones de copias en todo el mundo).

Escrito por Masashi Kishimoto, el hecho de que Naruto sea un ninja en entrenamiento hace que las escenas de lucha sean bastante convincentes.

Si ves toda la serie (hay nueve temporadas en Netflix en este momento) y aún no puedes obtener suficiente, hay varias películas de Naruto Shippûden que también puedes transmitir para prolongar tu resaca de Naruto.

Japan Sinks: 2020

Basado en la novela de desastres del mismo nombre (sin el “2020”) de Sayo Komatsu, el anime Japan Sinks: 2020 es quizás uno de los títulos más identificables en Netflix en este momento.

Los devastadores terremotos amenazan la existencia misma de Japón y, a medida que el archipiélago continúa hundiéndose, una familia emprende el viaje de su vida.

Si suena como 2020, menos los terremotos y el hundimiento, es porque el caos es universal. Especialmente ahora más que nunca cuando todos hemos experimentado un año como el año pasado.

Neo Yokio

Los entusiastas del anime dirán que Neo Yokio es un "programa inspirado en el anime" en lugar del anime tradicional en sí mismo y, si bien esa es una distinción importante, los fanáticos de clásicos como Sailor Moon, Yu-Gi-Oh!, y Dragonball Z seguirá disfrutando de Neo Yokio.

Del creador de la serie Ezra Koenig, de la fama de Vampire Weekend, Jaden Smith también da voz a Kaz Kaan en Neo Yokio, una serie de anime ambientada en una versión post-apocalíptica de la ciudad de Nueva York que ha sido parcialmente inundada.

Aparte de un poder estelar bastante emocionante que respalda esta serie, también está la importante trama sobrenatural de Kaz Kaan luchando contra los demonios en el contexto de esta triste y futura versión de Manhattan.

Death Note

Un claro favorito de los fanáticos entre el anime que se transmite en Netflix en este momento, Death Note es la historia de un estudiante de secundaria japonés, Light Yagami, que se encuentra a sí mismo como el dueño de un cuaderno místico.

Rápidamente descubre que es el mejor libro quemado, ya que después de escribir el nombre de alguien en el libro, esa persona cae misteriosamente muerta.

One Punch Man

¡Es lo mejor de la cultura del anime combinado con el mundo de los superhéroes! One Punch Man sigue a Saitama, el superhéroe más poderoso del mundo que puede eliminar a cualquier villano con, como sugiere el título, solo un golpe.

Pero en un giro sorprendentemente identificable, One Punch Man tiene algunas kriptonitas bastante humanas: depresión y hastío, que complican su trabajo de salvar el mundo.

Este anime se ha convertido en uno de los favoritos.

Fairy Tail

En esta serie de manga japonesa adaptada para televisión, una adolescente llamada Lucy se escapa con un nuevo amigo, Natsu, y juntos deciden unirse a un gremio de magos llamado Fairy Tail.

Se hacen más fuertes con cada trabajo que realizan y hay muchos elementos mágicos divertidos. De hecho, puede que te recuerde a Sailor Moon de alguna manera.

Castlevania

Sin duda, uno de los títulos de anime más populares entre los entusiastas, Castlevania se siente parte: Buffy the Vampire Slayer, parte Game of Thrones, parte anime.

Un cazador de vampiros tiene la tarea de luchar contra el malvado ejército de bestias de Drácula para salvar la ciudad. Ambientada en la época medieval y llena de sangrientas secuencias de lucha, la serie, que se inspiró en el videojuego, es pura diversión de ver.

Avatar: El último maestro aire

Una de las series de anime más conocidas es Avatar: The Last Airbender, en la que nuestro protagonista es un niño de 12 años llamado Aang, que se despierta de una larga hibernación para descubrir que es la última esperanza de acabar con los cien año de guerra.

Como el único avatar con las cuatro capacidades de control (aire control, tierra control, fuego control, agua control y, finalmente, energía control) que promete derrotar a la Nación del Fuego de una vez por todas, Aang no es solo el arma secreta para acabar con la guerra en el mundo si no es uno de los protagonistas más queridos de todos los anime.

El anime cuenta la historia de Aang y su vida como maestro aire.

Bleach

¿Alguna vez te has preguntado de quién es el trabajo de reunir a todas las almas perdidas del mundo? Por qué, se convierte en el trabajo de Ichigo Kurosaki en Bleach .

Después de que el adolescente se encuentra habilitado con superpoderes después de adquirirlos de un segador de almas herido llamado Rukia Kuchiki, Ichigo se une al viaje de Rukia para traer a todas las almas perdidas a casa.

En este momento, Netflix tiene cinco temporadas para que puedas recorrerlas, pero muchos esperan que pronto haya más. Después de todo, hay un total de 16 temporadas y Bleach aún no ha terminado. Se supone que la temporada 17 se estrenará en tiempo real en algún momento de 2021.

