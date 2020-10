¿Necesitas más Suga? Todas las canciones en las que ha colaborado fuera de BTS

Es una regla de cada grupo que debes tener un favorito. Esto es definitivamente cierto para BTS. Puedes amar a todos los chicos, pero algunas personas simplemente se sienten atraídas por un miembro en particular más que otras, si estas leyendo este artículo tal vez te atraiga Suga.

Si bien RM es el rapero principal de BTS, Suga también es conocido por ser hábil y sorprendente con las letras de rap en las canciones de BTS.

Fuera de BTS, Suga también es un rapero bastante solicitado. Ha colaborado con varios temas en las artes del K-pop, pero también con música estadounidense. Si tienes curiosidad por conocer algunos de los trabajos de Suga que no están relacionados con BTS, aquí hay un par de canciones en las que el rapero ha aparecido fuera del grupo. Después de todo, cuando hayas escuchado toda la música de BTS, necesitarás encontrar más.

Suga ha hecho varias colaboraciones fuera de BTS

“Suga’s Interlude” con Halsey

Halsey y BTS tienen una amistad bien documentada a lo largo de los años. Definitivamente elevaron el perfil de este artista estadounidense con la canción "Boys with Luv" en 2019. Naturalmente, por supuesto, esto llevó a una mayor colaboración entre los miembros del grupo y Halsey.

En 2019, Halsey lanzó el álbum Manic. El cual es realmente bueno y presenta otras colaboraciones con artistas como Alanis Morissette.

"Sugar’s Interlude" es la decimotercera canción del álbum. Fue coescrito entre Suga, Halsey y el artista noruego Lido. El video con letra, tiene aproximadamente un millón y medio de visitas en YouTube.

"Eigth" Suga con IU

Para aquellos que no están arraigados en la escena del K-pop, IU es una cantante, compositora y actriz. Apareció en la serie de antología de Netflix Persona, el K-drama de fantasía Hotel del Luna, y recientemente lanzó la música del popular K-drama Crash Landing on You.

El sencillo digital que trabajó con Suga "Eight" se lanzó en mayo de 2020, lo que ve a IU mirando hacia atrás en su vida ahora que tiene 28 años de edad (Suga, el idol de BTS, también tiene la misma edad).

El estilo se ha comparado con las obras de Avicii, Zedd y Alessia Cara. Entonces, si eso suena como algo que te guste, entonces definitivamente debes echarle un vistazo. Suga, además de ser la vocalista destacado de la canción, también ayudó a escribirla con IU. Además también se desempeñó como productor de "Eight".

"Blueberry Eyes" Suga con MAX

¡Esta es la última colaboración de Suga! La canción es con Max Schneider, conocido profesionalmente como MAX, y está en el álbum recientemente lanzado de MAX, Color Vision.

El video musical de "Blueberry Eyes" fue lanzado en septiembre y ha obtenido 16 millones de visitas desde entonces. Anteriormente, los dos colaboraron en el mixtape de Suga, lanzado bajo Agust D, en una canción llamada "Burn It".

MAX dijo sobre cómo consiguió a Suga en “Blueberry Eyes”, “Le acabo de enviar el álbum completo. Básicamente dije: 'Aquí están todas las canciones, dime en qué quieres estar y lo haré funcionar. Estoy agradecido de tenerte en cualquier canción'. Y a él le gustó 'Blueberry Eyes'. Yo ya había escrito la canción, así que creo que probablemente ayudó al mensaje, porque estaba muy claro que había un dulce, amoroso mundo de los sueños."

También hay un guiño a Suga en el video musical. Su verso de la canción se reproduce durante la boda en cuarentena de MAX y su esposa, Emily. Más importante aún, aprece un gato, que los fanáticos dicen que se parece a Suga. "Por supuesto, tiramos un gatito allí para que pareciera que Min Yoongi era parte de él, porque desafortunadamente no pudo estar en el video".