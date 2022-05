Ncuti Gatwa de Sex Education será el nuevo Doctor Who

Ncuti Gatwa es un famoso actor que recientemente causó furpor en las redes sociales y es que la BBC anunció este 8 de mayo de 2022 que el actor será el que reemplazará a Jodie Whittaker como el nuevo Doctor Who, siendo el primer afrodescendiente en interpretar al personaje.

Hay que destacar que Ncuti Gatwa es un actor nacido en Ruanda, que se crió en las ciudades de Edimburgo y Dunfermline, en Escocia, contando con 29 años actualmente y una carrera relativamente corta, aunque prominente.

Se destaca que se inició en el mundo de la actuación en 2014 con papeles pequeño en series de menor relevancia; no fue hasta 2019 que Ncuti Gatwa se dio a conocer a todo el mundo gracias a Netflix y a la serie Sex Education.

Ncuti Gatwa en Sex Education

Fue en ese año que la plataforma de streaming solicitó a Ncuti Gatwa que encarnara a Eric Effiog en Sex Education, serie aclamada por fans y crítica debido a la manera que trata los temas de sexualidad entre jóvenes.

Por su parte, el papel de Ncuti Gatwa tuvo una gran aceptación, pues Eric Effiog es abiertamente gay en la serie; varios periodistas señalaron que el actor logra reflejar toda la problemática que una persona homosexual atraviesa.

En la vida real, Ncuti Gatwa nunca ha querido hablar de su orientación sexual, además de que nunca se le ha visto con una pareja masculina o femenina; cosa que es respetada por los fans.

Ncuti Gatwa será Doctor Who

Al darse a conocer su papel como Doctor Who, Ncuti Gatwa mencionó que se encontraba bastante emocionado por este nuevo reto en su carrera, sobretodo por el peso que tiene la franquicia.

También ha destacado que tiene un poco de miedo, pues sabe que los fans de Doctor Who son muy exigentes, lo cual es lo que ha mantenido al show con una gran calidad y vigente por más de 50 años.

No obstante, Ncuti Gatwa señala que dará lo mejor de sí para hacerle justicia a la serie y a un personaje tan importante como Doctor Who. Además Ncuti Gatwa y la BBC no perdieron oportunidad en agradecer a Jodie Whittaker por todos sus aportes hechos durante el tiempo que estuvo al frente de Doctor Who.

Cabe destacar que Ncuti Gatwa entraría como nuevo Doctor Who a partir de la temporada 2023, de acuerdo con la BBC; actualmente el nuevo bloque de capítulos estaría en grabaciones. Se espera que Ncuti Gatwa interprete a Doctor Who, por lo menos, en dos temporadas; dependiendo su aceptación podría mantenerse en el papel más tiempo.

