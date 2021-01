Naya Rivera cumpliría 34 años HOY y elenco de Glee la recuerda como "un ángel"

Naya Rivera, la estrella de Glee, quien murió en julio pasado, habría cumplido 34 años el martes (12 de enero).

En honor a la fallecida cantante y actriz, sus ex coprotagonistas de la serie musical de Fox acudieron a las redes sociales para honrar su memoria con mensajes desgarradores.

Naya Rivera había saltado a la fama con "Glee" al dar vida a Santana

Los homenajes del elenco de Glee

Heather Morris, quien interpretó a Brittany en Glee, compartió una dulce foto en blanco y negro de la mano de su amiga y dándose un beso al aire. "Feliz cumpleaños mi ángel", subtituló la foto. "No puedo escribir un monólogo cursi porque es demasiado difícil ... pero te amo y no puedo describir cuánto te extraño".

Chris Colfer, quien interpretó a Kurt, subió una foto de los días de Glee, con Naya Rivera vestida como Santana con su uniforme de porrista. "Feliz cumpleaños, nena. Te extraño", escribió.

Amber Riley compartió una foto de su tributo a Rivera en Kimmel durante el verano. "¡Una pequeña actualización, Naya, la tierra es REALMENTE un gueto ahora! Aún así, te extraño mucho y desearía que estuvieras aquí", escribió en la leyenda.

"No ha habido un día en el que no me cruces por la mente, y cuando lo haces, me tomo un momento de silencio para recordar todos los hermosos momentos que pasamos juntos. Estoy escuchando a Amy Winehouse, bebiendo vino , y comer una charcutería muy elegante en tu honor hoy (no te preocupes, estoy revisando a mamá). FELIZ CUMPLEAÑOS ÁNGEL".

La triste muerte de Naya Rivera

El cuerpo de Naya Rivera fue encontrado en Lake Piru, California, el 13 de julio, y una autopsia del médico forense del condado de Ventura reveló que la causa de la muerte de la estrella fue ahogamiento y que la forma fue un accidente.

La cantante desapareció la semana anterior, luego de alquilar un bote con su hijo de cuatro años, Josey. Cuando el bote no regresó después de su alquiler de tres horas, el personal lo encontró en el lago con el pequeño a bordo solo, durmiendo y con un chaleco salvavidas.

Josey Hollis Dorsey fue el único testigo de la muerte de Naya Rivera

Un chaleco salvavidas para adultos, que se cree que es de Naya Rivera, todavía estaba en el bote. Estos y más detalles sobre la muerte de la actriz puedes encontrarlos en la cobertura completa de La Verdad Noticias.

Te puede interesar: Naya Rivera: ¿Qué pasará con su pequeño hijo, tras la muerte de la actriz?

¿Extrañas ver a Naya Rivera en la televisión?, ¿Cómo reaccionaste a la muerte de la actriz de Glee? Dinos en los comentarios.

¿Destituirán a Donald Trump en su segundo juicio político? Síguenos en Google News y mantente informado.