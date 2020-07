Naya Rivera: Netflix dedica episodio de “Sugar Rush” a la ex-estrella de Glee

Naya Rivera aparecerá como jueza invitada durante la temporada 3 de la competencia de panadería, Sugar Rush de Netflix, que se estrena este viernes 31 de julio.

La actriz que saltó a la fama por "Glee" grabó su aparición en febrero pasado en Los Ángeles, solo semanas antes de que la pandemia de coronavirus cerrara rápida pero seguramente todas las producciones de televisión, cine y teatro.

Sugar Rush de Netflix se describe como una "competencia implacablemente rápida que desafía a los panaderos a crear golosinas que se vean hermosas y tengan un sabor increíble, todo contra el reloj". Según la fecha límite, el graduado de Glee sirvió en un panel de jueces junto al presentador de la serie Hunter March y los chefs profesionales Candace Nelson y Adriano Zumbo.

El episodio con Naya Rivera estará dedicado a la difunta actriz, con un recuerdo en pantalla que precede a los créditos iniciales.

Naya Rivera recordada tras años de carrera

Además de su carrera como Santana López de Glee, los créditos de actuación de Rivera incluyeron Devious Maids, Step Up: High Water y The Bernie Mac Show. Además, compitió en Lip Sync Battle, fue jueza invitada en RuPaul’s Drag Race y fue co-anfitriona invitada de The View.

Naya Rivera falleció a los 33 años de edad tras días desaparecida en el lago

Naya Rivera fue reportada como desaparecida el 8 de julio, luego de alquilar un bote en el lago Piru de California para ir a nadar con su hijo, Josey.

El niño de cuatro años fue encontrado solo en el bote, sin signos de Rivera, y se produjo una búsqueda de cinco días. Su cuerpo fue recuperado el 13 de julio.