Naya Rivera: Así fue el primer Día de la Madre de su hijo tras muerte de su mamá

Naya Rivera no será olvidada. La actriz trágicamente falleció en julio de 2020 y sus seres queridos han seguido honrando su vida. Su exmarido, Ryan Dorsey, rinde le homenaje en el primer Día de la Madre de la familia desde su muerte.

"No podemos decir la palabra feliz, pero te daremos las gracias por ser madre y por darme este dulce e increíble niño #mothersday", subtituló Ryan Dorsey en una foto de Rivera con su hijo, Josey para Instagram.

Ryan Dorsey ha estado criando a Josey con la hermana de Naya, Nickayla Rivera, desde que ella falleció durante un viaje en bote, cuyos detalles te revelamos momento a momento en La Verdad Noticias.

Ryan Dorsey recuerda a Rivera en el Día de la Madre

Cuando se reportó que la actriz de Glee había muerto, y que su hermana se mudó con el padre de su hijo para "ayudarle a criar" al pequeño Josey, Nickayla respondió a las criticas escribiendo:

“En el momento más oscuro de mi vida, lo único que es importante son mis amigos y mi familia. Apareciendo por mi sobrino, aunque yo no puedo presentarme por mí mismo. No me preocupa cómo se ven las cosas porque nadie puede ver cada momento agonizante que todos soportamos".

Trágica muerte de Naya Rivera

La actriz perdió la vida en el lago Piru

Naya Rivera fue reportada como desaparecida después de pasear en bote con su hijo en el lago Piru. Más tarde, su cuerpo fue descubierto y se dio a conocer que se ahogó en el lago.

Ryan Dorsey publicó un conmovedor homenaje en su honor poco después de su muerte. "Estoy agradecido por nuestro tiempo y nuestro viaje que nos unió y nos dio el niño más dulce y amable e inteligente que podríamos esperar", escribió.

“Recuerdo que a veces solías enojarte conmigo: 'Ryan, ¡puedes dejar de chatear!' Jaja. Me alegro de no haberte escuchado porque tengo cientos y probablemente miles de fotos y vídeos que Josey tendrá para siempre y sé que su mamá lo amaba más que a la vida, y lo mucho que nos divertimos juntos mientras él crecía".

Continuó: "La vida se trata de buenos y malos momentos, pero con Josey hace que los malos sean un poco menos porque una parte de ti siempre estará con nosotros. Él nunca olvidará de dónde vino. Te extrañamos. siempre te amaré".

Naya Rivera fue honrada por sus compañeros en Glee y miles de fans alrededor del mundo cuando fue confirmada su muerte, así como en el que hubiera sido su cumpleaños 34 el pasado 12 de enero.

