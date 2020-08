Naya Rivera: A un mes de su muerte, Heather Morris recuerda legado de “Brittana”

Heather Morris, estrella de "Glee" donde interpretó a Brittany S. Pierce, el interés amoroso del personaje Santana López de Naya Rivera en la serie de comedia musical de Fox, contuvo las lágrimas al recordar la relación de la pareja, un mes después de la trágica muerte de su compañera.

"Me he sentido muy cansada últimamente. He estado sintiendo esto como un dolor en mi corazón por conectarme con mis fans, por conectarme con todos los que se han sentido un poco perdidos, un poco confundidos durante este tiempo", dijo Heather Morris en un vídeo publicado en Instagram del domingo (9 de agosto).

"No necesito explicar la importancia de la relación de Santana y Brittany para todos los que están mirando porque la mayoría de ustedes sentían que era su puerta de entrada a su vida actual. La mayoría de ustedes sintieron que era una inspiración para convertirse en lo mejor de ti. Quiero que sepas que eso nunca se perdió en mí. Nunca se perdió en Naya".

Naya Rivera murió a la edad de 33 años en un ahogamiento en el lago Piru en California, lago donde desapareció mientras navegaba con su hijo de 4 años.

Heather Morris recuerda impacto de Brittana

Sobre la historia de "Brittana", Heather Morris dijo: "Realmente lo sentí mucho con todos los mensajes y todas las personas que se acercaron, y sabía que los escritores también lo sabían. Básicamente estaban escribiendo para los fans".

"Ambas sabíamos lo especial que era eso. Creo que ella sabía un poco más que yo".

"Sentí una necesidad muy profunda de conectarme con todos ustedes en este momento", dijo Heather Morris, con los ojos llorosos, "porque sé lo importante que fue nuestra relación para todos ustedes. Y sé que muchos de ustedes se sienten muy perdidos y muy lejos de lo que pasó, tal vez un poco confundido. Y eso es completamente normal.

Glee se convirtió en un referente en la comunidad LGBT por "Brittana" en 2010

Heather Morris continuó: "Pero sentí que se lo debía a ustedes porque creo que los fans tuvieron un gran impacto en nuestra historia, y quiero agradecerles a todos por estar tales defensores y tan partidarios de la relación de Santana y Brittany porque sin ustedes nunca habría existido. Ustedes ayudaron a crear algo para los escritores. Y para Naya y para mí, eso tuvo un impacto que durará toda la vida y más allá".

"Así que quiero agradecer a todos los que están aquí viendo", dijo, "y quiero agradecer a todos los fans por su amor y apoyo. Quiero que sepan que todos estamos aquí con ustedes, que el dolor se ve diferente en todos y en mí. Quiero que sea amable y gentil consigo mismo durante este tiempo. Creo que tal vez muchos de ustedes se sientan muy lejos. Espero que este mensaje los ayude a sentirse un poco más cerca".

Heather Morris también compartió un método de afrontamiento que le ha sido útil durante el duelo: "Algo que me ha ayudado es escribir una carta, hablar con ella", para mantener la conexión con Naya Rivera.

Te puede interesar: Lo que la muerte de Naya Rivera significa; fue una gran inspiración

¿Eras fan de la relación entre Santana López y Brittany S. Pierce? Dinos tus opiniones en los comentarios sobre el legado de Naya Rivera.